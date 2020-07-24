Vietnam yabani hayvan ticaretini yasakladı

Vietnam hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Nguyen Xuan Phuc tarafından çıkarılan düzenlemeyle Covid-19 salgını riskinin azaltılması amaçlanıyor.

Bu kapsamda, yabani hayvan ve ürünlerinin internetten veya pazarlarda ticaretinin yapılması, nakliyesi, depolanması ve tüketilmesi yasaklandı.

Kararla yabani hayvanların tüketimi ve avlanmasına yasak getirilirken, bu hayvanların ithalatı da geçici durduruldu.

Vietnam, Çin’den sonra pangolin pulu, fil dişi, gergedan boynuzu gibi yabani hayvanların ürünlerinin tıbbi faydası olduğuna inanılan ülkelerin başında geliyor.

Ülkede çok sayıda yabani hayvan pazarı bulunuyor ve internet üzerinden söz konusu hayvanların ticareti yapılıyor.

Vietnam’da şubat ayında sivil toplum kuruluşları hükümete yabani hayvan pazarlarını kapatma çağrısında bulunan bir mektup göndermişti.

Worldometer sitesinin verilerine göre ülkede bugüne kadar 413 vaka görüldü.

Covid-19, ilk olarak Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık 2019'da kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı'yla teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Çin’de, Covid-19'a yönelik yürütülen bilimsel çalışmalarda, virüsün genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair ilk sonuçlar elde edilmiş, daha sonra salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.