Veto yedi! Maria’nın muhtar adaylığı KKTC’yi karıştırdı

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‘Hırsız kebabı’ ile meşhur aile restoranını işleten kasap Maria Skoullou’nun muhtar adaylığı, Rum yönetiminden arkadaşlarıyla köye gelen ve EOKA propagandası yaparak köy duvarlarına ‘Kıbrıs Yunandır’, ‘Yunanistan’la birleşeceğiz” sloganları yazıp kaçan yeğeni Orastis Krashias nedeniyle “sakıncalı” bulundu. KKTC’de sol partiler kararı eleştirirken, Dışişleri “Yetki bizde” açıklaması yaptı.

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16 yüzyıl tarihi eseri Aziz George Katedrali ile ünlü Maronit köyü Koruçam, kasap Yorgo’nun restoranı ile de tanınıyor. Restoranda turistlere Kıbrıs’ın ünlü ‘hırsız kebabı’nı yapan ve kasaplık mesleğini sürdüren Maria Skoullou, EOKA sempatizanı kız kardeşi Eleni, yeğenleri ve aile yakınlarını gizlediği gerekçesiyle sakıncalı bulundu. ‘Benim sabıkam yok’ diye Maria Skoollou itiraz etse de adaylığı reddedildi. Koruçam seçimlerinde tek aday Andonis Sarrou kaldı. Koruçam’daki olay, bu hafta sonu ülke genelinde yapılacak yerel seçimlerde konu oldu. Sendikalar ve sol partiler, Maria’nın adaylığını reddeden dışişleri bakanlığı ve hükümete sert eleştiriler yöneltti.

KİM BU MARONİTLER?



-Maronitler Ortaçağ’da haçlı seferleri sırasında Lübnan ve Suriye’den Ada’ya kaçan Katolik Hıristiyan Arapların torunları. Rum yönetiminde 5 bine yakın Maronit’in yaşadığı tahmin ediliyor.

- KKTC’de Koruçam, Gürpınar ve Özhan köylerinde çoğu yaşlı 150’ye yakın Maronit yaşıyor.

- Bu üç köyde yaşayan 150’ye yakın Rum vatandaşı Maronit’in KKTC vatandaşlığı ve dolayısıyla seçme, seçilme hakkı bulunmuyor. Dışişleri Bakanlığı, 2005’ten bu yana özel izinle Maronitlerin muhtarlarına belirlemesine izin veriyor. Rum yönetimi de Maronitlere muhtar belirliyor, ancak KKTC tanımıyor.