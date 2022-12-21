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Veto yedi! Maria’nın muhtar adaylığı KKTC’yi karıştırdı

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#KKTC#Muhtar#Maronitler
Veto yedi Maria’nın muhtar adaylığı KKTC’yi karıştırdı
Ömer BİLGE
Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2022 07:00

KKTC’de Arap kökenli Hıristiyan Maronitlerin yaşadığı Girne’ye bağlı Koruçam köyü muhtarlık seçimine, 1974 önceki Kıbrıs Türklerini katleden Rum terör örgütü EOKA’nın gölgesi düştü.

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‘Hırsız kebabı’ ile meşhur aile restoranını işleten kasap Maria Skoullou’nun muhtar adaylığı, Rum yönetiminden arkadaşlarıyla köye gelen ve EOKA propagandası yaparak köy duvarlarına ‘Kıbrıs Yunandır’, ‘Yunanistan’la birleşeceğiz” sloganları yazıp kaçan yeğeni Orastis Krashias nedeniyle “sakıncalı” bulundu. KKTC’de sol partiler kararı eleştirirken, Dışişleri “Yetki bizde” açıklaması yaptı. 

Veto yedi Maria’nın muhtar adaylığı KKTC’yi karıştırdı


TARİHİ KÖY

16 yüzyıl tarihi eseri Aziz George Katedrali ile ünlü Maronit köyü Koruçam, kasap Yorgo’nun restoranı ile de tanınıyor. Restoranda turistlere Kıbrıs’ın ünlü ‘hırsız kebabı’nı yapan ve kasaplık mesleğini sürdüren Maria Skoullou, EOKA sempatizanı kız kardeşi Eleni, yeğenleri ve aile yakınlarını gizlediği gerekçesiyle sakıncalı bulundu. ‘Benim sabıkam yok’ diye Maria Skoollou itiraz etse de adaylığı reddedildi. Koruçam seçimlerinde tek aday Andonis Sarrou kaldı. Koruçam’daki olay, bu hafta sonu ülke genelinde yapılacak yerel seçimlerde konu oldu. Sendikalar ve sol partiler, Maria’nın adaylığını reddeden dışişleri bakanlığı ve hükümete sert eleştiriler yöneltti.

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Veto yedi Maria’nın muhtar adaylığı KKTC’yi karıştırdı

KİM BU MARONİTLER

-Maronitler Ortaçağ’da haçlı seferleri sırasında Lübnan ve Suriye’den Ada’ya kaçan Katolik Hıristiyan Arapların torunları. Rum yönetiminde 5 bine yakın Maronit’in yaşadığı tahmin ediliyor. 

- KKTC’de Koruçam, Gürpınar ve Özhan köylerinde çoğu yaşlı 150’ye yakın Maronit yaşıyor. 

- Bu üç köyde yaşayan 150’ye yakın Rum vatandaşı Maronit’in KKTC vatandaşlığı ve dolayısıyla seçme, seçilme hakkı bulunmuyor. Dışişleri Bakanlığı, 2005’ten bu yana özel izinle Maronitlerin muhtarlarına belirlemesine izin veriyor. Rum yönetimi de Maronitlere muhtar belirliyor, ancak KKTC tanımıyor.

Veto yedi Maria’nın muhtar adaylığı KKTC’yi karıştırdı

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#KKTC#Muhtar#Maronitler

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