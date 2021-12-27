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Venezuela Devlet Başkanı Maduro’dan İran’a ziyaret

#Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro#İran#Ziyaret
Venezuela Devlet Başkanı Maduro’dan İran’a ziyaret

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, son dönemde ilişkilerini geliştirdiği İran’la anlaşmaları neticelendirmek amacıyla İran’ı ziyaret edeceğini duyurdu.

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Güney Amerika ülkesi Venezuela, geçtiğimiz yıl itibariyle İran ile ilişkilerini güçlendirmeye başladı.

Geçtiğimiz yıl, Venezuela hükümetinin petrol üretimi için İran’dan ekipman almasının ardından İran ise Venezuela’dan ham petrol almıştı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin daveti üzerine Tahran’a gideceğini ve anlaşmaları neticelendirmek, yeni anlaşmalar imzalamak üzere yüz yüze görüşeceklerini söyledi.

Maduro, Reisi ile 2 kez telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini ve yeni planlar üzerinde çalıştıklarını da sözlerine ekledi. 2022 yılında daha fazla Orta Doğu ülkesiyle ilişkilerine önem vereceğini söyleyen Nicolas Maduro, Arap ülkelerinin de Venezuela’yı sevdiğini düşündüğünü belirtti.

Maduro, Tahran seyahatine ilişkin henüz bir tarih vermedi.

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#Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro#İran#Ziyaret

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