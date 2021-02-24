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Dünya
DHA
Haber Giriş: 24.02.2021 - 19:46 | Son Güncelleme:

Venezuela AB elçisini sınır dışı ediyor!

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Venezuela AB elçisini sınır dışı ediyor!
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Venezuela, Avrupa Birliği’nin Caracas büyükelçisini sınır dışı etme kararı alarak ülkeyi terk etmesi için 72 saat verdi

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Venezuela'ya karşı uygulanması kararlaştırılan yeni yaptırımların ardından, Avrupa Birliği’nin Caracas büyükelçisini sınır dışı etme kararı aldıklarını ve kendisine ülkeyi terk etmesi için 72 saat verdiklerini açıkladı.

Arreaza, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Bugün, Başkan Nicolas Maduro’nun kararıyla, Bayan Isabel Brilhante’ye beyanımızı sunduk dedi.

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