Venezuela AB elçisini sınır dışı ediyor!

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Venezuela'ya karşı uygulanması kararlaştırılan yeni yaptırımların ardından, Avrupa Birliği’nin Caracas büyükelçisini sınır dışı etme kararı aldıklarını ve kendisine ülkeyi terk etmesi için 72 saat verdiklerini açıkladı.

Arreaza, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Bugün, Başkan Nicolas Maduro’nun kararıyla, Bayan Isabel Brilhante’ye beyanımızı sunduk dedi.