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Venediklilerin yatacak yeri yok

Güncelleme Tarihi:

#Venedik#Turist#Yatak
Venediklilerin yatacak yeri yok
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2023 07:00

Aşırı turist akınından şikâyetçi olan İtalya’nın Venedik kentinde, turistik konaklama için bulunan yatak sayısının, kent sakinlerinin sayısını geçtiği açıklandı.

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Ocio derneği tarafından yayınlanan son rapora göre 1997’den 2022’ye kadar Venedik günde ortalama 2.4 sakinini kaybetti, buna karşın şehre turistik amaçlı günde ortalama 4.8 yatak eklendi. “Venedik’in yakında yaşanacak bir şehir olmaktan çıkacağı” uyarısında bulunan raporda, son 5 ayda şehre 1097 yatak eklendiği, 61 sakininse göç etmek zorunda kaldığı kaydedildi. Geçen hafta Venedik Belediyesi gelecek yıldan itibaren kenti ziyaret etmek isteyen turistlerin yoğun sezonda rezervasyon yaptırmaları gerekeceğini ve kişi başı 5 Euro ücret alınacağını açıklamıştı. UNESCO bu ay içerisinde, turist akınından kaynaklanan sorunlar nedeniyle Venedik’in “tehlike altındaki miras listesine” alınmasını görüşmek üzere toplanacak.

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#Venedik#Turist#Yatak

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