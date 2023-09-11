Venediklilerin yatacak yeri yok

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Ocio derneği tarafından yayınlanan son rapora göre 1997’den 2022’ye kadar Venedik günde ortalama 2.4 sakinini kaybetti, buna karşın şehre turistik amaçlı günde ortalama 4.8 yatak eklendi. “Venedik’in yakında yaşanacak bir şehir olmaktan çıkacağı” uyarısında bulunan raporda, son 5 ayda şehre 1097 yatak eklendiği, 61 sakininse göç etmek zorunda kaldığı kaydedildi. Geçen hafta Venedik Belediyesi gelecek yıldan itibaren kenti ziyaret etmek isteyen turistlerin yoğun sezonda rezervasyon yaptırmaları gerekeceğini ve kişi başı 5 Euro ücret alınacağını açıklamıştı. UNESCO bu ay içerisinde, turist akınından kaynaklanan sorunlar nedeniyle Venedik’in “tehlike altındaki miras listesine” alınmasını görüşmek üzere toplanacak.