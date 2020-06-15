Venedik turist istemiyor

Dünyada en çok turistin ziyaret ettiği iki üç şehirden biri Venedik. Kent halkının neredeyse tamamı geçimini turizm bağlantılı işlerle sağlıyor. Ancak salgın gözlerini öylesine korkuttu ki, şu aralar kente turist gelmesin diye gösteriler yapıyorlar, insan zincirleri oluşturuyorlar. Son protestoya on binlerce kişi ve kanallardaki sandallar da katıldı.

O GEMİLERİ SOKMAYIN

Göstericiler, özellikle binlerce turist taşıyan cruise gemilerinin Venedik’e sokulmaması için yönetime çağrıda bulundu. Salgının Avrupa’daki ilk merkezi İtalya’da, koronavirüs nedeniyle 35 bine yakın kişi hayatını kaybetti. Hastalığın zirve yaptığı mart ve nisanda, San Marco Meydanı dahil kentteki tüm tesisler kapalıydı, Venedik hayalet şehirdi.