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Veda ziyaretine Türkiye damgası

#Angela Merkel#Yunanistan#Türkiye
Veda ziyaretine Türkiye damgası

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Atina’ya veda ziyaretine Türkiye damgasını vurdu.

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Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Atina’yı ziyaret eden Almanya Başbakanı Merkel ile basın toplantısında uzun uzadıya Türkiye’yi şikâyet etti. Merkel ise “diyalog” tavsiyesinde bulundu. İki lider, görüşmenin ardından, Türkiye ağırlıklı basın toplantısında şunları söylediler:

TÜRK-YUNAN İLİŞKİLERİ

Merkel: Türk-Yunan sorunlarını biliyorum. BM kararları, uluslararası hukuk geçerli olmalı. Diyalogdan yanayım. Sığınmacılar konusunda sağlanan anlaşma (2016) Türkiye ile işbirliği yapabileceğimizin kanıtıdır. Türk-Yunan sorunları büyük ölçüde Türkiye-AB sorunlarıdır.

Miçotakis: Türkiye, Doğu Akdeniz’de gerginliği sürdürüyor. Türkiye’nin karşısında iki yol var. Biri, gerginliğin azaltılması ve uluslararası hukuka, iyi komşuluk ilişkilerine saygı şartları ile işbirliği yapmak. Türkiye tutumunu değiştirmediği takdirde, AB’nin yaptırımları olacağını idrak etmelidir. Batının sükuneti Türkiye’nin tahakkümcü eylemlerini cesaretlendiriyor... Ekonomik Münhasır Bölge için Mısır ve İtalya ile anlaşmalar imzaladık. Türkiye ile de yapmamamız için bir neden yok. Kıbrıs’ta ise iki ayrı devlete dayalı hiçbir müzakere yapılamayacağı konusunda Merkel ile mutabıkız.

TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ

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Merkel: Almanya Başbakanı seçildikten sonra katıldığım AB zirvesinde Türkiye’nin üyelik müzakerelerinin başlatılması kararlaştırılmıştı. Ben tam üyeliğe karşıydım ama AB’de tek başıma idim. AB’de diğer ülkeler şimdi benim o görüşümü paylaşıyorlar. NATO üyesi, komşumuz Türkiye ile karşılıklı saygıya dayanan ilişkilerden yanayım.

Miçotakis: Türkiye-AB ilişkilerinin kopmasını kimse istemiyor. Böyle bir şey kimseye yaramaz.

MERKEL HALEFİNİ ZİRVEDE LİDERLERE TAKDİM EDECEK

ALMANYA Başbakanı Angela Merkel (CDU) 26 Eylül’de yapılan genel seçimlerden birinci olarak çıkan Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) başbakan adayı Olaf Scholz’u hafta sonu İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenecek G20 zirvesinde muhtemel halefi olarak takdim edecek.

Yeni hükümet kurulana kadar başbakanlık görevini geçici olarak yürüten Merkel, halen Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olan Scholz’u zirve kapsamında devlet ve hükümet başkanlarıyla yapacağı ikili toplantılara katılmaya davet etti. DW Türkçe’ye göre Merkel ve Scholz’un Roma’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden ile de ikili görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor.

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#Angela Merkel#Yunanistan#Türkiye

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