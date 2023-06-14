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Ve Putin sessizliğini bozdu... Rus liderden itiraf gibi sözler

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#Ukrayna Savaşı#Putin#Dünya
Ve Putin sessizliğini bozdu... Rus liderden itiraf gibi sözler
İlker Koçaş
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2023 10:44

Dünya aylardır Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı korku içinde izliyor. On binlerce hayata mal olan savaş son sürat devam ederken Rusya Devlet Başkanı Putin'İn itiraf gibi sözleri dünyanın gündemine birinci sıradan giriş yaptı.

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Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde...

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Geçtiğimiz yılın Şubat ayında verdiği emir ile başlayan kanlı savaş can almaya devam ediyor.

Aylar süren savunmanın ardından Ukrayna karşı taarruza geçti.

Ukrayna'nın cephe hattı boyunca ilerleyişi devam ederken Rus lider Putin'den itiraf gibi bir açıklama geldi.

Ve Putin sessizliğini bozdu... Rus liderden itiraf gibi sözler

Business Insider'da (BI) yer alan habere göre, devlet medyasına konuşan Putin 'Özel askeri operasyon sırasında birçok şeyin eksik olduğu ortaya çıktı' dedi.

BI Rus liderin açıklamalarını 'Putin Ukrayna'daki savaş için yeterli insansız hava aracına, savaş uçağına ve cephaneye sahip olmadığını itiraf etti' başlığı ile okurlarına sundu.

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'Putin, Rusya'nın Ukrayna'daki savaş için ihtiyaç duyduğu ateş gücünden fena halde yoksun olduğunu kabul etti' diyen BI, bu durumun Rusya'nın askeri üretim kapasitesini artırmasına rağmen gerçekleştiğinin altını çizdi.

Putin bu hafta ikinci kez Rusya'nın cephaneliğindeki kıtlıktan bahsetti. Rus lider Cuma günü, Kremlin'in internet sitesinde yaptığı açıklamada, kuvvetlerinin 'henüz savaş için yeterli modern silaha sahip olmadığını' söyledi.

Ve Putin sessizliğini bozdu... Rus liderden itiraf gibi sözler

Rus lider Moskova'nın bu boşluğu doldurmak için çalıştığını ve Rusya'nın askeri endüstrilerinin 'yoğun bir şekilde modern silah üretimini artırdığını' söyledi.

MEDVEDEV'DEN TEHDİT: YOJ ETME YETKİMİZ VAR

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve eski Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev ise tehdit gibi bir açıklamaya imza attı.

Medvedev, Kuzey Akım boru hattı patlamalarında Batı'nın suç ortağı olduğunu öne sürdü ve bu nedenle Moskova'nın deniz altı iletişim kablolarını imha etmesini engelleyecek 'ahlaki sınırlar' kalmadığını söyledi.

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Medvedev söz konusu açıklamasını resmi Telegram hesabı üzerinden yaptı.

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#Ukrayna Savaşı#Putin#Dünya

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