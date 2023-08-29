Ve Kremlin Putin'in kararını açıkladı! Rus gazeteden flaş Wagner iddiası

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Rusya geçtiğimiz aylarda tarihinin en uzun 24 saatini yaşamış, Moskova güne Wagner isyanı ile uyanmıştı.

Prigojin liderliğindeki Wagner güçlerinin Rostov'da kontrolü sağlaması ve Moskova'ya doğru ilerlemesi ile başkentte kırımızı alarm verilmiş, sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Moskova'nın girişine tıpkı 1941'de NAZİ saldırısına uğrandığı dönemdeki gibi savunma siperleri kazıldığını görülmüştü.

Kriz Belarus liderinin araya girmesi ile 24 saat içinde çözülürken isyanın tam 2'nci ayında Prigojin'in uçak kazasında ölmesi üzerine Wagner lidersiz kalmıştı.

Kremlin'den Putin'in cenaze törenine katılmayacağına ilişkin açıklama geldi.

Putin'in kararını kamuoyu ile paylaşan Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus liderin cenazeye katılma planının olmadığını açıkladı.

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Moskow Times'ın haberi ise gözlerin bir kez daha Rusya'nın başkentine çevrilmesine neden oldu.

Rus gazetenin Kremlin'e yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Putin Rusya'da Prigojin'in tasfiye edilmesinin ardından yeni bir askeri isyan tehdidinin ortaya çıktığına inanıyor.

Aynı habere göre, Putin gizli servislere yeni bir askeri isyan tehdidine karşı hazırlıklı olma emrini verdi.

Rus gazetenin haberini okurları ile paylaşan İngiliz Daily Mail ise şu yorumda bulundu;

'Wagner'deki muhafazakarların Prigojin'in ölümünden doğrudan Putin'i sorumlu tuttukları ve intikam almak istedikleri yönünde endişeler var.'

WAGNER'DEN İNTİKAM YEMİNİ

Prigojin'in ölümüyle ilgili iddialar sonrası Wagner savaşçıları, liderlerinin öldüğü onaylanırsa intikam sözü veren tüyler ürpertici bir videoyu sosyal medyada yayınlamıştı.

Paralı asker grubuna bağlı sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanan mesajda şu ifadelere yer verilmişti;

'Putin liderliğindeki Kremlin yetkililerinin onu öldürme girişiminde bulunduğundan şüphelendiğimizi doğrudan söylüyoruz. Prigojin'in ölümüyle ilgili bilgi doğrulanırsa, Moskova'da ikinci bir Adalet Yürüyüşü düzenleyeceğiz.'

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Putin'E UYARI: HAZIRLANIN

Wagner savaşçısı olduğunu belirten silahlı kişilerin görüldüğü bir başka videoda ise 'Şu anda Wagner Grubu'nun ne yapacağına dair çok fazla konuşma var. Size tek bir şey söyleyebiliriz: Başlıyoruz, bizim için hazırlanın' mesajına yer verildi.

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Prigojin'in savaşçıları tarafından Rus askeri liderliğine karşı bir 'adalet yürüyüşü' başlatmasından sonra 23 Haziran'da bir dava açılmıştı.

Kamplara dönmeleri ve Prigojin'in Beyaz Rusya'ya gitmesi karşılığında suçlamaların düşürülmesi bekleniyordu.

Ancak Rus basını haftalar sonra bu davanın düşürülmediğini yazmış bu da Kremlin - Prigojin gerginliğinin devam ettiği şeklinde yorumlanmıştı.