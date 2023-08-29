Ukrayna savaşı bitmeden yeni kriz... Kim'den nükleer savaş tehdidi

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Kim Jong-un başkanlığında yönetilen Kuzey Kore dünyanın en dışa kapalı ve 'gizemli' ülkelerinden biri olarak kabul ediliyor.

İnternet erişiminin kısıtlandığı ülkede milyonlarca insan adeta başa bir 'gerçeklik' içerisinde yaşıyor.

Dünya ile bağlantının katı şekilde cezalandırıldığı ülke son derece büyük bir orduya da ev sahipliği yapıyor.

Son dönemde askeri harcamalarını hatırı sayılır düzeyde artıran Kuzey Kore dünyayı alarma geçiren bir uyarı yaptı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Donanma Günü dolayısıyla deniz kuvvetleri komutanlığı karargahına yaptığı ziyarette bir konuşma gerçekleştirdi.

Konuşmasında modern savaşta donanmanın kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Kim, deniz kuvvetlerinin nükleer caydırıcılık dahil çeşitli saldırı araçlarına sahip olması gereken kapsamlı bir savaş gücü olduğunu söyledi.

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ABD ve müttefiklerinin bölgede ortak askeri tatbikatlar yaptığını ve nükleer stratejik varlıkların bölgeye konuşlandırıldığını hatırlatan Kim, 'Düşmanın son zamanlardaki saldırgan girişimleri ve askeri eylemlerinin niteliği göz önüne alındığında, deniz kuvvetlerinin yeteneklerinin hızla geliştirilmesi acil bir konu haline geldi' ifadelerini kullandı.

NÜKLEER SAVAŞ TEHDİDİ

ABD Başkanı Joe Biden, Japonya Başbakanı Fumio Kishida ve Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un ABD'nin Maryland eyaletindeki Camp David yerleşkesinde bu ay gerçekleştirdiği zirveye ilişkin konuşan Kim, üç ülkenin başkanlarını "çete lideri" olarak niteledi.

ABD ve diğer düşman güçlerin adımlarının "pervasız çatışmacı hamleler" olduğunu savunan Kim, bu durumun Kore Yarımadası açıklarındaki bölgeyi "dünyanın en büyük cephane yığınağı noktası" ve "nükleer savaş tehlikesi bulunan dünyanın en istikrarsız suları" haline getirdiğini ifade etti.

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Devletin nükleer gücünün inşası doğrultusunda farklı hizmet birimlerinin yeni silahlarla donatılacağını kaydeden Kim, Kuzey Kore donanmasının devletin nükleer caydırıcılığının bir parçası haline geleceğini söyledi.

Kim, deniz kuvvetlerinin "düşmanın savaş iradesini kırmaya" her an hazırlıklı olması gerektiği de sözlerine ekledi.

Öte yandan, ABD, Japonya ve Güney Kore'nin Kore Yarımadası'nın güneyindeki uluslararası sularda bugün üçlü bir füze savunma tatbikatı düzenlediği bildirildi.

Güney Kore Deniz Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, Pyongyang'ın nükleer silah ve balistik füze tehdidine karşı hazırlık amacıyla gerçekleştirilen tatbikatta ABD'den USS Benfold, Japonya'dan JS Haguro ve Güney Kore'den ROKS Yulgok Yi I savaş gemilerinin yer aldığı kaydedildi.

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ABD üretimi "Aegis" silah sistemi ile donatılan gemilerin, Kuzey Kore kaynaklı olası bir balistik füze tehdidi karşısında hedef tespit ve takibi ile bilgi paylaşımı prosedürlerini uyguladığı açıklandı.