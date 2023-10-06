Ve Kim ilk adımı attı... Kuzey Kore'den Rusya hamlesi!

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile geçtiğimiz yılın Şubat ayında başlayan savaş, Moskova'nın planladığı gibi gitmiyor.

18 ayı geride bırakan savaşta roller değişmiş gibi görünüyor. Bir süredir Ukrayna taarruzuna karşı savunma pozisyonunda olan Rusya gözünü Kuzey Kore'ye çevirmiş durumda.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen ay Vladivostok'da gerçekleştirdiği zirvenin yankıları sürerken ABD basını, dünyanın gündemine adeta bomba gibi düşen bir haber yayınladı.

Ülke basını, ABD'nin tehdit gibi açıklamalarına rağmen Kuzey Kore'ni Rusya adımını attığını duyurdu.

İki lider geçtiğimiz günlerde Rusya'da görüşmüştü... (Fotoğraf: AFP)

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ABD'li CBS News, bir hükümet yetkilisine dayandırarak verdiği haberinde Kuzey Kore'nin Rusya'ya ağır silah göndermeye başladığını iddia etti.

ABD'li yetkiliye dayandırılarak yapılan haberde transferin yeni ve uzun vadeli bir tedarik zincirinin parçası mı yoksa daha sınırlı bir sevkiyat mı olduğunun bilinmediği ifade edilirken, Kuzey Kore'nin gönderilen mühimmat karşılığında Rusya'dan ne aldığının da henüz netlik kazanmadığı belirtildi.

Bu hamlenin düzenli olarak Batı'dan silah yardımı alan Ukrayna'yı zor durumda bırakabileceği belirtiliyor.

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ABD'DEN GÖZDAĞI: BEDELİNİ ÖDERLER

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan savaşta Rusya'nın egemen bir ulusa saldıran taraf olduğunu hatırlattı ve şu ifadeleri kullanmıştı;

'Kışa girerken tahıl silolarına ve büyük şehirlerin ısıtma altyapılarına saldırmak, modern egemen bir ulusa ait toprakları fethetmeye çalışmak için savaş alanında kullanılmak üzere Rusya'ya silah sağlamak Kuzey Kore'ye pek iyi yansımayacak. Uluslararası toplumda bunun bedelini ödeyecekler.'

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, geçtiğimiz Ağustos ayında yaptığı açıklamada Kuzey Kore ve Rusya'nın aktif olarak silah müzakereleri yürüttüğünü söylemişti.

Silah pazarlığı iddialarının ortasında geçen ay Rusya'yı ziyaret eden Kim ise Putin ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirmişti.

Liderler stratejik iş birliğini geliştirme konusunda mutabık kalırken, ikilinin Moskova'nın Pyongyang'a uydu ve nükleer denizaltı göndermesi karşılığında Kim'in Rusya'ya top mermileri ve tanksavar füzeleri sağlama planını ele aldığı iddia edilmişti.

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PUTİN KİM'İN DAVETİNİ KABUL ETTİ

Putin, iki liderin dört yıl aradan sonra ilk kez yüz yüze yaptıkları zirvenin ardından Kim Jong Un'un Kuzey Kore'yi ziyaret etme davetini kabul etti.