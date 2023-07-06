Ve İsveç son kozunu oynadı... Beyaz Saray'da 'Türkiye' mesaisi! New York Times'tan Erdoğan vurgusu

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İsveç'in aksine Türkiye'nin taleplerini yerine getiren Finlandiya NATO'ya üye olurken İsveç'in bu tutumu değişmeye başladı.

İsveç sonunda terör örgütü destekçilerine hapis cezası öngören yasaya onay verdi.

1 Haziran'da yürürlüğe giren yasa ile terör örgütünün faaliyetlerini teşvik eden, güçlendiren veya destekleyenlere en fazla 4 yıl hapis cezası verilmenin önü açıldı.

Yasa ile Türkiye'nin taleplerini yerine getirdiğini belirten İsveç son kozunu oynadı.

DÜNYANIN GÖZÜ BRÜKSEL'DE

Türkiye’nin, 11-12 Temmuz’da Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta yapılacak NATO Zirvesi’nde İsveç’in üyeliği konusunda nasıl bir tavır takınacağı merak edilirken, Brüksel bugün konuya ilişkin kritik önemde bir toplantıya ev sahipliği yapacak.

Kritik zirveden saatler önce İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ABD ziyareti kapsamında Başkan Joe Biden ile görüştü.

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Biden İsveç'in NATO'ya katılmasını 'endişeli bir şekilde beklediğini' söyledi.

Al Jazeera Biden'ın mesajı için 'Beyaz Saray, Türkiye'ye, önümüzdeki hafta Litvanya'da yapılacak NATO zirvesi öncesinde Çarşamba günü İsveç'in ittifaka katılma hedefini onaylaması çağrılarını da yineledi' yorumunda bulundu.

Rusya komşusu Finlandiya ve diğer kuzey ülkesi İsveç'in NATO'ya üye olmaması konusunda uzun süredir uyarılarda bulunuyor. Ancak Putin'in emri ile Ukrayna'da başlayan savaş sonrası Moskova'nın planı tabiri caizse ters tepmiş durumda. Zira Ukrayna işgali sonrası iki ülke de NATO'ya üyelik başvurusunda bulundu. İsveç'in aksine Türkiye'nin taleplerini karşılayan Finlandiya ittifaka üye oldu...

İngiliz Guardian Beyaz Saray'daki görüşme için 'Türkiye'yi itirazlarından vazgeçmeye ikna etme çalışmaları sürüyor' dedi.

Foreign Policy ise geçtiğimiz günlerde İsveç'te yapılan skandal eylemi hatırlattı ve şu yorumda bulundu;

'İsveç'in bekleme süresini daha da uzatacak gibi görünüyor'

New YORK TIMES'TAN ERDOĞAN VURGUSU

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İsveç için olumsuz bir portre çizen New York Times ise haberinde 'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devam eden muhalefeti göz önüne alındığında, İsveç'in ittifaka dahil edilmesi yakın zamanda pek olası görünmüyor' ifadesine yer verdi.

Erdoğan'ın İsveç açıklamalarını öne çıkaran Alman Frankfurter Rundschau ise 'NATO'nun başı dertte: Erdoğan İsveç'in üyeliği için kırmızı çizgi çiziyor' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Yunan Proto Thema 'Erdoğan, İsveç'in 'doğru yönde adımlar attığını' ancak Kürt yanlısı protestoların onları baltaladığını söyledi' dedi.

TÜRKİYE 'EVET' DERSE ENGEL OLMAYIZ

Öte yandan Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, önceki gün sosyal medya hesabı üzerinden düzenlediği yayında, İsveç’in NATO’ya üyeliğiyle ilgili topu Türkiye’ye attı.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın bugün Brüksel’de katılacağı, Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki üst düzey toplantıyı işaret eden Szijjarto, mevkidaşı Fidan ile bu konuyla ilgili istişarede bulunduklarını belirtti. Rusya’nın Ukrayna işgali sonrasında İsveç ve Finlandiya, NATO’ya üye olma kararı vermişti. Türkiye, Finlandiya’ya yeşil ışık yakarken İsveç’in üçlü taahhütlere uymadığı gerekçesiyle adaylığını beklemeye almıştı. Hali hazırda Türkiye dışında İsveç’in üyeliğini onaylamayan tek NATO ülkesi Macaristan.