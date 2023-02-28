Ve Beyaz Saray sessizliğini bozdu... ABD'den flaş korona açıklaması

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İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde görülen ve buradan dünyanın dört bir yanına yayılan koronavirüs (Kovid-19) milyonlarca hayata mal oldu.

Aşılar ve daha bulaşıcı ancak daha hafifi Omicron'un baskın tür haline gelmesi ile dünya yıllar sonra normale dönmüş durumda.

dünya genelinde pek çok ülke eski normale adapte olurken 'virüsün sıfır noktası' olan Çin ile ilgili ABD istihbarat raporu gündeme adeta bomba gibi düştü.

The Wall Street Journal (WSJ) ABD Enerji Bakanlığı'nın koronavirüsün kökeni ile ilgili sonuca vardığını duyurdu.

WSJ 'Enerji Bakanlığı Kovid-19 Pandemisinin Büyük Olasılıkla Kaynağının Laboratuvar Sızıntısı Olduğunu Söylüyor' başlıklı haberinde şu ifadeye yer verdi;

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ABD ajansının revize edilmiş değerlendirmesi yeni istihbarata dayanıyor'

BEYAZ SARAY SESSİZLİĞİNİ BOZDU

ABD Başkanı Biden'a da sunulduğu belirtilen rapor ile ilgili Beyaz Saray sessizliğini bozdu.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Beyaz Saray farklı ABD kurumları arasında COVID-19'un kökeni hakkında bir fikir birliği olmadığını duyurdu.

Korona salgınında 1 milyonun üzerinde ölüm ile can kaybının en çok yaşandığı ülke ABD olurken, onu Brezilya ve Hindistan izliyor.

Açıklama Ulusal güvenlik sözcüsü John Kirby'den geldi. Kirby, 'Şu anda ABD hükümetinde tam olarak nasıl başladığı konusunda bir fikir birliği yok' dedi.

Beyaz Saray Basın Sekreteri Karine Jean-Pierre ise Enerji Bakanlığı'nın COVID-19'un kaynağı olarak Wuhan'daki bir laboratuvar sızıntısına işaret eden bir analizine ilişkin bir raporun ardından eleştirilerin hedefi haline gelen bulaşıcı hastalık uzmanı Dr. Anthony Fauci'yi savundu.

ABD'DEN ÇİN'E ÇAĞRI: DAHA DÜRÜST OLUN

ABD’nin Çin Büyükelçisi Nicholas Burns ise Çin’in Covid-19’un kökeni hakkında 'daha dürüst' olması gerektiğini söyledi.

Burns, 'Çin üç yıl önce Vuhan’da neler yaşandığı ve Covid-19 krizinin kökenleri hakkında daha dürüst olmalı' ifadelerini kullandı.

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ABD’de çeşitli kurumlar bugüne kadar bu konuda farklı sonuçlara ulaştı.

2021’de Federal Soruşturma Bürosu (FBI) “orta güven oranıyla” virüsün laboratuvar kaynaklı olduğunu belirtmişti.

Bazı araştırmalar ise virüsün Vuhan’daki hayvan pazarında hayvanlardan insanlara sıçradığı sonucuna varmıştı.