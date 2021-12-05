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CNNi sarsan cinsel taciz depremiCNN'i sarsan cinsel taciz depremi! #Chris Cuomo
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Vali ağabeyi cinsel taciz yüzünden koltuğunu kaybetmişti... CNN ünlü sunucuyu kovdu!

#Chris Cuomo#Andrew Cuomo#CNN International
Vali ağabeyi cinsel taciz yüzünden koltuğunu kaybetmişti... CNN ünlü sunucuyu kovdu

CNN International yönetiminin aldığı bir işten çıkarma kararı dünya gündemine bomba gibi düştü. Cinsel taciz suçlamaları ve hakkında açılan davalaraın ardından istifa etmek zorunda kalan eski New York Valisi Andrew Cuomo'nun kardeşi ünlü sunucu Chris Cuomo, kanal yönetiminin verdiği kararla kovuldu.

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ABD'nin en büyük şehri ve kalbi olarak adlandırılan New York, koronavirüs salgınının ortasında ortaya çıkan cinsel taciz skandalı ve ardından gelen istifayla sarsılmış; en az 12 kadın, New York eski Valisi Andrew Cuomo'yu değişik zamanlarda kendilerine cinsel tacizde bulunmakla suçlamıştı.

Eski Vali Cuomo, iddiaları reddetmiş ancak oluşan tepkiler ve partisinden de gelen baskılar üzerine 10 Ağustos'ta görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı.

Andrew Cuomo hakkındaki iddialar istifasının ardından da devam etti ve hakkında bir kez daha cinsel taciz suçlamasıyla dava açıldı. Gözden kaybolan eski vali bu kez de erkek kardeşi Chris Cuomo sebebiyle gündeme geldi.

Vali ağabeyi cinsel taciz yüzünden koltuğunu kaybetmişti... CNN ünlü sunucuyu kovdu

CNN International, 2013 yılından beri çalıştığı ünlü haber sunucusu ve kanalın neredeyse sembol yüzlerinden biri haline gelmiş olan Chris Cuomo'yla yollarını ani bir kararla ayırdı. Eski vali Andrew Cuomo'nun kardeşi olan Chris Cuomo ağabeyine, cinsel taciz iddialarıyla ilgili olarak hem çalıştığı kurumun hem de kendi bağlantılarının gücünü kullanarak gizlice yardım ettiği suçlamasıyla kovuldu.

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Sadece ABD değil dünya gündemine bomba gibi düşen habere göre Chris Cuomo ortaya çıkan bu yeni bilgilerle kendisi de cinsel taciz faili olarak suçlanacak.

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Vali ağabeyi cinsel taciz yüzünden koltuğunu kaybetmişti... CNN ünlü sunucuyu kovdu
Eski New York valisi  Andrew Cuomo

Cuomo, CNN tarafından açıklanan işten çıkarma kararının ardından “CNN'deki kariyerimin bu şekilde bitmesini istemezdim. Ancak ağabeyime neden ve ne şekilde yardım ettiğimi zaten açıklamıştım. Ne kadar düş kırıklığına uğratsa da şimdi söylememe izin verin, Cuomo Prime Time ve CNN’de en rekabetçi zaman dilimindeki 1 numaralı program ekibiyle daha fazla gurur duyamazdım." sözleriyle açıklama yaptı.

New York Başsavcılığının geçen ay açıkladığı belgelerde, Chris Cuomo'nun, Andrew Cuomo'ya suçlamada bulunan kadınlar hakkında medya çalışanları üzerinden bilgi toplayarak danışmanlarına ilettiği öne sürülmüştü.

Chris Cuomo daha önce CNN yayınında ağabeyi hakkındaki soruşturmalarla ilgili herhangi bir hamlesi olmadığını, konumu gereği bu soruşturmayla ilgili haber yapmadığını, onun yanında sadece 'kardeşi olarak' bulunduğunu belirtmiş olsa da soruşturmaya yansıyan kanıtlara göre o dönem valinin yardımcılığını yapan Melissa DeRosa ile sayısız kere görüştüğü ve cinsel taciz suçlamaları ve suçlamaları yapan kişilerle ilgili bilgi toplayarak soruşturmanın yönünü değiştirmeye çalıştığı ortaya çıktı.

Vali ağabeyi cinsel taciz yüzünden koltuğunu kaybetmişti... CNN ünlü sunucuyu kovdu

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CNN bu iddialar üzerine 30 Kasım tarihinde ünlü sunucuya ekrandan uzaklaştırma cezası vermişti. Dün akşam kanal tarafından yapılan açıklamada ise Chris Cuomo'nun kontratının süresiz olarak sonlandırıldığı açıklandı. Kanal aynı zamanda konuyla ilgili bağımsız hukuk kanalları yoluyla soruşturma başlatıldığını da bildirdi.

Vali ağabeyi cinsel taciz yüzünden koltuğunu kaybetmişti... CNN ünlü sunucuyu kovdu
CNN, işten çıkarma kararını bu açıklamayla duyurdu

Chris Cuomo hakkındaki suçlama aynı zamanda ağabey Andrew Cuomo'ya cinsel taciz suçlaması yapan eski yardımcısı Charlotte Bennett'in de avukatlığını yapan Debra Katz tarafından yapıldı.

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New York Başsavcılığı, eski vali Cuomo hakkında ayrıca, hatıra kitabını yazarken kamu kaynaklarından faydalandığı ve salgın verilerini değiştirdiği iddialarıyla ilgili de soruşturmalar yürütüyor.

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