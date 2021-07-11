Vakalar arttıkça tedbirler geri dönüyor

Hollanda’da vaka artışlarıyla birlikte iki hafta önce sona eren bazı tedbirler geri geldi. Cafe ve restoranlar sadece 06.00 ile gece 24.00’e kadar hizmet verebilecek. Disko ve barlar kapanacak. Konser gibi canlı performanslar da ertelenecek.

İspanya’nın özerk Katalonya bölgesinde de gece kulüpleri kapanırken 500’den fazla kişinin katıldığı açık hava etkinlikleri için negatif COVID testi ya da aşılanmış olma şartı aranacak. Delta varyantı diğer korona türlerine göre daha çabuk bulaşırken, genelde genç ve aşılanmamış nüfusu etkilediği, tedbirli olmak gerektiği belirtiliyor.

Fransa’da ise 16 ay aradan sonra ilk kez önceki akşam gece kulüpleri açıldı.

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