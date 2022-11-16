Uzmanlardan dikkat çeken kanser uyarısı

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Sağlık uzmanları acilen önlem alınmadığı taktirde. Avrupa'da kanser vakalarının hızla artacağı konusunda uyardılar

2019 yılında Çin’in, Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 virüsünün sağlık sisteminde ortaya çıkardığı zayıflıkların kanser vakalarında çok büyük bir artışa sebep olacağı bildirildi.

“Avrupa'nın Kanser Araştırma Zorluklarını Ele Alma: Lancet Onkoloji Komisyonu” adlı bir rapor için Avrupa genelinde kanser hakkında ayrıntılı bilgiye sahip bilim ve sağlık uzmanları bir araya geldi.

AVRUPA BÜYÜK TEHDİT ALTINDA

Uzmanlar, pandeminin istenmeyen sonuçlarından bir tanesinin, sağlık hizmetlerinin bu dönemde sadece Kovid-19 araştırmalarına odaklanması ve kansere yönelik çalışmaların zayıflaması olduğunu belirttiler.

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The Lancet Onkoloji yayınında, "Bu sorunun boyutunu vurgulamak için, Kovid-19 salgını sırasında Avrupa genelinde yaklaşık 1 milyon kanser teşhisinin atlanmış olabileceğini tahmin ediyoruz. Kanser teşhisi ve tedavisindeki önemli gecikmelerin bir sonucu olarak, pandemi öncesi oranlara kıyasla hastaların daha geç kanser evrelerinde teşhis edildiğine dair ortaya çıkan kanıtlar var. Bu kanser teşhis sürecindeki bozulma, Avrupa kanser sistemlerini önümüzdeki yıllarda da strese sokmaya devam edecek.” ifadelerine yer verildi.

'1 MİLYON HASTA GÖZDEN KAÇMIŞ OLABİLİR'

Raporlarda, yaklaşık 100 milyon taramanın gözden kaçırıldığı ve bir milyon kadar Avrupa vatandaşının birikmiş işler nedeniyle teşhis edilmemiş bir kansere yakalanabileceği tahmin ediliyor. Komisyonun başkanı ve baş yazarı olan Queen's University Belfast'tan Prof. Dr. Mark Lawler, "Covid-19 salgını sırasında Avrupa genelinde yaklaşık 1 milyon kanser teşhisinin atlandığını tahmin ediyoruz." dedi.

Öte yandan Lawler, “Ayrıca ilk pandemi dalgasında laboratuvarların kapanması ve klinik deneylerin ertelenmesi veya iptal edilmesiyle kanser araştırmaları üzerinde caydırıcı bir etki gördük. Kanser sağlık sistemlerine ve kanser araştırmalarına acilen öncelik verilmezse, Avrupa'nın önümüzdeki on yılda artan kanser vakalarına doğru ilerlemesinden endişe duyuyoruz.” diyerek konunun önemine dikkat çekti.

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Rapora göre Rusya'nın Ukrayna'yı işgali Avrupa'daki kanser araştırmaları için bir başka büyük zorluğu ortaya koydu. Rusya ve Ukrayna, dünyadaki klinik kanser araştırmalarına en çok katkıda bulunan iki ülke. Komisyon ayrıca Brexit'in Avrupa kanser araştırmalarını olumsuz etkileyeceğini tahmin ediyor.