Uzmanlar, CNN Türk'te Wagner lideri Prigojin'in öldüğü uçak kazasını değerlendirdi

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Rus paralı asker grubu Wagner’in lideri Evgeny Prigojin’in özel jeti Rusya'da düştü. Kazada Prigojin’in de aralarında olduğu 10 kişi hayatını kaybetti.Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar ve Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın moderatörlüğünü yaptığı Tarafsız Bölge'de yorumladı.

Gözden Kaçmasın Dünyayı ayağa kaldıran uçak kazası! Wagner lideri Prigojin öldü Haberi Görüntüle

"RUS DEVLETİ CEZALANDIRMIŞ OLABİLİR"

"Rus devletinin Prigojin gibi bir figürü cezalandırmış olabilir" diyen Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar ise şöyle konuştu:

"Rusya Sivil Havacılık otoritesi neden böyle bir açıklama yapma ihtiyacı duydu? Diğer taraftan Prigojin'in Rus devletiyle derin devletiyle güçlü bağlantıları var. Rusya, bu derin devlet ve istihbarat bağlantıları nedeniyle devre dışı bırakmak istemiş olabilir. Bu isyanı gerçekleştiren kişi riskli işler yapmaz. Moskova'da gezmez, çıkıp açıklama yapmaz, Putin'in yakınında görüntü vermez. Bunları nasıl yaptı? Çünkü çok güçlü bağlantılar var. Wagner son derece güçlü bir yapı. Bunun liderini yok etmek sıkıntı yaratabilir. Onun için 'biz seni öldürmüş gibi yapalım, git bir yerde hayatını sürdür' demiş olabilirler. Havada infilak etmesi kuvvetli bir suikast emaresidir. Sonuçta Rus devletinin istediği oldu. Rusya, 'Rus devletine ihanet edenleri cezalandırır' mesajı oldu."

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"BENİM GÖRDÜĞÜM İÇİNDE BOMBA VAR"

Uçakta bomba olabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın da şunları söyledi:

"Rus devletine başsağlığı diliyorum. Uçağın kurtulması mümkün değil. Uçakta tam manasıyla kontrolsüzlük var. Uçak küçük bir jet uçağı. Bu düşüş anormal bir düşüş. Bu yolcu uçağı olduğu için atlamaları mümkün değil. İçinde paraşüt yok. Uçağın kalkış rotası Moskova'dan Petersburg'a. Tver'de düştü. Ben orada bulundum. Tver ağır bombandırman uçaklarının olduğu yer ver. Sabotaj olabilir. Uçakta plastik bomba olabilir, füze ile düşürülmüş olabilir ya da önceden motora bir şey yapılmış olabilir. Bir infilak ve yanma yok uçakta. Kısmi motor yanması var. Öbür türlü olsa motor süzülebilir. Öyle olsaydı pilot uçağı indirebilirdi. Ama burada pilotun yapabileceği bir şey yok. Bu düşüş anormal bir düşün. Kaza kırım raporu açıklanmadan bir şey demek çok doğru olmaz ama benim gördüğüm içinde bomba var. Sıradan bir uçak kaza olma ihtimali yok. Moskova'dan kalktıktan sonra Tiver'e baya mesafe ver. Demek ki uçak baya uçmuş. Acaba uçak kuleyle ne konuştu? Acaba pilot kuleye ne dedi? Motor arızası mı var dedi? Kule konuşmaları bizi aydınlatacaktır."

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"WAGNER BUNDAN ASLA ETKİLENMEYECEKTİR"

Prigojin'in son günlerde çok konuşulduğunu ifade eden Coşkun Başbuğ, şu ifadeleri kullandı:

"Son günlerde çok konuşulan bir kişiydi. Putin ile arasındaki sorunun nereden kaynaklandığı her açıdan tartışıldı. Afrika'da bulundu. Orada yayınlar yapıldı. Wagner'i kastederek, Rusya'nın Afrika'daki varlığını güçlendirecek söylemlerde bulundu. Bir darbe girişiminde bulundu. Bir takım odaklar tarafından kullanıldı. Bunu yapmasının sebebi güç zehirlenmesi mi yaşadı, yoksa bir takım odaklar tarafından kullanıldı mı? Ben hep söyledim. Batılı odaklar tarafından kullanıldığını söyledim. Belarus'a gönderildi. Lukoşenko misafir etmişti. Daha sonra hiçbir şey olmamış gibi sahada görev aldı. Acaba danışıklı dövüş mü yaşandı diye konuşuldu. Ben bunu hep sorguladım. Afrika'da Wagner'in ciddi bir gücü var. Ukrayna savaşı Wagner'i bayağı meşrulaştırdı. Bu durum, yapının doğasına aykırı olduğu için yani yeniden illegal durumu çekmek için Putin'in böyle bir planladığını düşünmüştüm. Afrika'daki açıklamasının üzerinden bu kaza yaşandı. Bu kazada batı destekli bir oyun olabileceğini düşünüyorum. Wagner'i zor konuma düşürmek için böyle bir şey yapılmış olabilir. Afrika'da Wagner'i zor duruma düşürmek için yapılmış olabilir. Wagner, Rus istihbarat tarafından teşkilatlandırılmış ve başına Prigojin getirilmiştir. Prigojin gidebilir. Prigojin giderse de Wagner bitmez. Böyle derin bir yapı Prigojin'in varlığı ile asla eşleştirilemez. Olay çok sıcak ve taze ama ne olursa olsun Wagner bundan asla etkilenmeyecektir."