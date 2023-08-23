Son dakika haberi: Wagner lideri Prigojin'in içinde olduğu uçak düştü

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Rus paralı asker grubu Wagner’in lideri Evgeny Prigojin’e ait Embraer ERJ-135BJ tipi özel jet Rusya’nın başkenti Moskova’dan St. Petersburg kentine uçtuğu sırada Tver Bölgesi’nde düştü. Kazada, 3’ü pilot toplam 10 kişi hayatını kaybetti. Uçağın yolcu listesinde Prigojin’in de bulunduğu aktarılırken, Prigojin’in uçakta olup olmadığı henüz bilinmiyor.



YOLCU LİSTESİNDE PRİJONİN'İN İSMİ VAR



Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya) tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Tver Bölgesi’ne düşen uçak kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Yolcu listesinde Evgeny Prigojin’in adı ve soyadı var” denildi.



UÇAKTA 10 KİŞİ BULUNUYORDU



Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, “Uçak, Şeremetyevo Havaalanı’ndan (Moskova), St. Petersburg’a uçuştaydı. Uçağın içinde 3’ü uçak personeli olmak üzere toplam 10 kişi bulunuyordu” ifadeleri kullanılarak, uçağın kalkıştan yarım saat sonra düştüğü aktarıldı.

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WAGNER'DEN İLK AÇIKLAMA

Evgeny Prigojin’in içinde olduğu uçağın Moskova'da düşmesinin ardından Rus paralı asker grubu Wagner'den ilk açıklama geldi. Açıklamada, "Uçağın Rus güvenlik güçleri tarafından düşürüldüğü ve Prigojin'e ait 2. uçağın ise Moskova semalarında süzüldüğü" denildi.



"PRİGOJİN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ RESMİ AÇIKLAMAYI BEKLEMEK GEREKİYOR"



CNN Türk Moskova Temsilcisi Siyamend Kaçmaz, "Prigojin'in uçakta olup olmadığına net bir bilgi yok" diyerek şunları söyledi:



Prigojin'in ismi ve soyismi adında bir yolcu olduğu ifade edildi. Uçağa binmemiş olabilir. Yapılan açıklamada, 10 kişilik bir uçaktan bahsediliyor ve hepsinin hayatını kaybettiği ifade ediliyor. Prigojin'in ismi yolcu listesinde bulunuyor ama uçakta olup olmadığı net değil. Olay yerinden incelemeler devam ediyor. İncelemelerin ardından Prigojin'in ölüp ölmediğine dair net bir açıklama gelebilir. Resmi açıklamayı beklemek gerekiyor.





Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, CNN Türk'te Prigojin'in uçağının düşmesinin ardından önemli açıklamalarda bulundu.Başbuğ, "Son günlerde çok konuşulan bir kişiydi. Putin ile arasındaki sorunun nereden kaynaklandığı her açıdan tartışıldı. Afrika'da bulundu. Orada yayınlar yapıldı. Wagner'i kastederek, Rusya'nın Afrika'daki varlığını güçlendirecek söylemlerde bulundu. Bir darbe girişiminde bulundu. Bir takım odaklar tarafından kullanıldı. Bunu yapmasının sebebi güç zehirlenmesi mi yaşadı, yoksa bir takım odaklar tarafından kullanıldı mı? Ben hep söyledim. Batılı odaklar tarafından kullanıldığını söyledim. Belarus'a gönderildi. Lukoşenko misafir etmişti. Daha sonra hiçbir şey olmamış gibi sahada görev aldı. Acaba danışıklı dövüş mü yaşandı diye konuşuldu. Ben bunu hep sorguladım. Afrika'da Wagner'in ciddi bir gücü var. Ukrayna savaşı Wagner'i baya meşrulaştırdı. Bu durum, yapının doğasına aykırı olduğu için yani yeniden illegal durumu çekmek için Putin'in böyle bir planladığını düşünmüştüm. Afrika'daki açıklamasının üzerinden bu kaza yaşandı. Bu kazada batı destekli bir oyun olabileceğini düşünüyorum. Wagner'i zor konuma düşürmek için böyle bir şey yapılmış olabilir. Afrika'da Wagner'i zor duruma düşürmek için yapılmış olabilir. Wagner, Rus istihabarat tarafından teşkilatlandırılmış ve başına Prigojin getirilmiştir. Prigojin gidebilir. Prigojin giderse de Wagner bitmez. Böyle derin bir yapı Prigojin'in varlığı ile asla eşleştirilemez. Olay çok sıcak ve taze ama ne olursa olsun Wagner bundan asla etkilenmeyecektir.

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"RUSYA, 'RUS DEVLETİNE İHANET EDENLERİ CEZALANDIRIR' MESAJI VERDİ"



Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, "Rus devletinin Prigojin gibi bir figürü cezalandırmış olabilir" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

Rusya Sivil Havacılık otoritesi neden böyle bir açıklama yapma ihtiyacı duydu? Diğer taraftan Prigojin'in Rus devletiyle derin devletiyle güçlü bağlantıları var. Rusya, bu derin devlet ve istihbarat bağlantıları nedeniyle devre dışı bırakmak istemiş olabilir. Bu isyanı gerçekleştiren kişi riskli işler yapmaz. Moskova'da gezmez, çıkıp açıklama yapmaz, Putin'in yakınında görüntü vermez. Bunları nasıl yaptı? Çünkü çok güçlü bağlantılar var. Wagner son derece güçlü bir yapı. Bunun liderini yok etmek sıkıntı yaratabilir. Onun için 'biz seni öldürmüş gibi yapalım, git bir yerde hayatını sürdür' demiş olabilirler. Havada infilak etmesi kuvvetli bir suikast emaresidir. Sonuçta Rus devletinin istediği oldu. Rusya, 'Rus devletine ihanet edenleri cezalandırır' mesajı oldu.





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PUTİN'İN AŞÇISIYDI, WAGNER'İN LİDERİ OLDU

Sabıka kaydı olan bir iş insanı olan Prigojin, Kremlin'e yemek hizmeti sağladığı için 'Putin'in Şefi' olarak anılıyordu. Wagner'in 2014 yılında Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçı güçleri desteklemeye başladığı ve Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesine yardım ettiği biliniyor. Wagner'in tahminen 25 bin savaşçısı olduğu ve bunların çoğu Rusya'nın özel kuvvetlerinden eski askerler olduğu belirtiliyor.



PUTİN'E İSYAN ETMİŞTİ

Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, 23 Haziran'da Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş ve Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in lideri Prigojin'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti.



