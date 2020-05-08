MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriÜrküten kare! Morglarda yer kalmayınca...
GeriDünya Ürküten kare! Morglarda yer kalmayınca...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
DHA
Haber Giriş: 08.05.2020 - 16:52,Son Güncelleme:

Ürküten kare! Morglarda yer kalmayınca...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ürküten kare! Morglarda yer kalmayınca...
Abone Olgoogle-news

Vaka ve ölü sayısında Corona Virüsün merkez üssü konumuna gelen ABD'den ürküten görüntüler gelmeye devam ediyor. Ülkede hastane morglarının dolu olması nedeniyle “felaket morgları” olarak adlandırılan soğutmalı TIR'lar New York şehrideki Brooklyn’in 39th Street Pier bölgesindeki otoparka park edildi.

Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan Corona Virüsün merkez üssü haline gelen ABD’nin New York şehrindeki hastanelerde pek çok morgun dolması ve cenazeler için yeterli alan bulunamaması nedeniyle morga çevrilen 50’den fazla soğutmalı TIR kullanılmaya başlandı.

CESETLER ŞEHRİN GÖBEĞİNDE BEKLETİLİYOR

New York şehrideki Brooklyn’in 39th Street Pier bölgesinde yer alan Sunset Park adlı otoparkta park halinde olan TIR'ların uzun süreli bir çözüm olduğu belirtilirken uygulanan yöntemle aynı zamanda cenazecilerin de işlerinin kolaylaştırılması amaçlanıyor. Belediye Başkanlığı sözcüsü, çoğu TIR'ın boş olduğunu ancak boş TIR'larda tutulan tüm cesetlerin yalnızca Corona Virüsten ölenlere ait olmayacağını da sözlerine ekledi. Ülkede en fazla ölümün yaşandığı New York eyaletine bağlı New York şehrinde bugüne kadar 14 binden fazla kişi Corona Virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

New York’ta cenaze evleri ve morglar doldu taştı
daha fazla video için

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle