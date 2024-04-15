Ürdün'de tüm gözler ona çevrildi: Prenses savaşa katılacak mı?

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İran'ın ilk kez doğrudan İsrail'e yönelik bir saldırı gerçekleştirmesi Orta Doğu'yu adeta ayağa kaldırdı.

İran'ın füzeleri ABD, İngiltere ve Ürdün tarafından desteklenen İsrail'in hava savunma sistemleri tarafından durduruldu. İran, konsolosluk saldırısına gerekli yanıtın verildiğini ve İsrail misilleme aramadığı takdirde Tahran yönetimi için konunun kapandığını açıkladı ancak gerilim devam ediyor.



Askeri müdahalenin en çok tedirgin ettiği ülkelerden biri de İsrail'in kapı komşusu Ürdün. İran saldırısı sonrası hava sahasını kapatan Ürdün, tüm taraflara gerilimi azaltmaları yönünde çağrıda bulunurken, Ürdün Başbakanı Bişr el Hasavne ülkesinin silahlı kuvvetlerinin krallığın güvenliğini tehlikeye atmak isteyen her türlü girişime karşı koyacağını vurguladı.

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İran-İsrail gerilimi 62 yaşındaki Kral 2. Abdullah ve 53 yaşındaki Kraliçe Rania için ayrı bir endişe konusu çünkü çiftin dört çocuğundan ikisi (29 yaşındaki veliaht Prens Hüseyin ve 23 yaşındaki Prenses Selma bint Abdullah) Ürdün ordusunda...



2020 yılında, Sandhurst Askeri Akademisi'ndeki eğitimini tamamladıktan sonra Ürdün ordusundaki 'ilk kadın savaş uçağı pilotu' olarak tarihe geçen Prenses Selma, Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri'nde görevine devam ediyor.

Prenses ve ekibi 2023 yılının Aralık ayında Gazze'deki bir hastaneye yardım taşıyarak gazete manşetlerine çıkarken, Kraliçe Rania da CNN'e yaptığı açıklamada çocuklarının eylemlerinden memnuniyet duyduğunu belirtmişti.



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Dünya genelindeki birçok kraliyet mensubu için ordu tek seçenektir. Ancak bu seçenek tehlikeleri de beraberinde getiriyor.

Uluslararası gazeteler Prenses Selma'nın İran'la mücadeleye katılabileceği iddiasını ortaya atsa da, Alman Bild gazetesine göre Prenses'in ülke savunması insani yardım görevleriyle sınırlı kalacak.

