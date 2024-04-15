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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...
Devlet tarafından işletilen Tasnim haber ajansına göre İran, İmam Humeyni uluslararası havaalanı ve başkent Tahran'daki Mehrabad havaalanındaki operasyonlara yeniden başladı. Yetkililer, İsrail'e yapılan 'intikam saldırısı' başlatmadan önce Pazar günü havalimanlarını kapatmıştı.
Ordu, İsrail savaş uçaklarının gece doğudan İsrail'e doğru ilerleyen bir insansız hava aracını düşürdüğünü söyledi. IDF, dronun olay boyunca takip edildiğini ve sivillere yönelik herhangi bir tehdit olmadığından İsrail'de siren sesi duyulmadığını söyledi.
Axios'ta Barak Ravid'in üç İsrailli yetkiliye dayandırdığı habere göre, İran'ın İsrail'e hava saldırısı başlatmasının ardından cumartesi gecesi savaş kabinesi toplantısında bakanlar Benny Gantz ve Gadi Eisenkot, Başbakan Netanyahu'ya derhal karşı saldırı yapması yönünde baskı yaptı.
Başbakanlık ise bu raporu "gerçeğin tam tersi" olarak nitelendirerek yalanladı. Gantz ve Eisenkot'un, İsrail'in İran bombardımanına yanıt vermek için ne kadar uzun süre beklerse, bunu yaparken o kadar az uluslararası destek alacağını savundukları bildirildi.
Ayrıca, İran drone'ları hâlâ İsrail'e doğru giderken başlatılan acil bir karşı saldırının başka bir dalgayı savuşturacağını ve mübadeleyi sona erdireceğini iddia ettiler.
Söz konusu habere göre Netanyahu ve savaş kabinesinin diğer üyeleri, acil bir karşı saldırıyı reddettiler ve bunun yerine İran saldırısının ne kadar can kaybına ve ne kadar hasara yol açtığını görmek için beklemeyi seçtiler
Associated Press haber ajansı, İran'ın İsrail'e yönelik yüzlerce balistik füze ve insansız hava aracının fırlatılmasını içeren misilleme saldırısının, ABD'li yetkililerin beklediğinin "en üst noktasında" olduğunu bildiriyor.
İsminin açıklanmaması kaydıyla konuşan yetkililere atıfta bulunan kurum, yüksek engelleme oranına rağmen İran'ın amacının "yok etmek ve kayıplara neden olmak" olduğunu ve başarılı olması halinde saldırıların Ortadoğu'da "kontrol edilemeyen" bir tırmanışa neden olacağını söyledi. .
ABD başkanı , Washington'un İran'ın misilleme saldırılarına tepkisini görüşmek üzere Kongre liderlerini İsrail'e 14 milyar dolarlık yardımı içeren bir harcama tasarısını geçirmeye çağırdı.
Biden'la görüşen Cumhuriyetçi Meclis Başkanı Mike Johnson, Fox News'e partisinin "İsrail'in yanında durmanın gerekliliğini" anladığını ve bu hafta harcama paketini ilerletmeye çalışacağını söyledi.
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), ABD Avrupa Komutanlığı muhripleri tarafından desteklenen ABD kuvvetlerinin, dün gece İran ve Yemen'den İsrail'e yönelik 80'den fazla tek yönlü saldırı uçağını ve en az altı balistik füzeyi imha ettiğini söyledi.
srail ordusunun sözcüsü Daniel Hagari, Pazartesi günü yerel saatle 00:00'dan (GMT Pazar 21:00) itibaren İsrail genelinde eğitim faaliyetlerine yönelik kısıtlamaların kaldırıldığını söyledi.
Times of Israel'in haberine göre, 1000'den fazla kişinin bir araya gelmesine yönelik kısıtlamaların da kaldırıldığını ve spor etkinliklerinin ve konserlerin devam etmesine izin verildiğini söyledi.