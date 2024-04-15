İsrailli bakanlar Gantz ve Eizenkot, İran'a derhal karşı saldırı yapılmasını istedi

Axios'ta Barak Ravid'in üç İsrailli yetkiliye dayandırdığı habere göre, İran'ın İsrail'e hava saldırısı başlatmasının ardından cumartesi gecesi savaş kabinesi toplantısında bakanlar Benny Gantz ve Gadi Eisenkot, Başbakan Netanyahu'ya derhal karşı saldırı yapması yönünde baskı yaptı.





Başbakanlık ise bu raporu "gerçeğin tam tersi" olarak nitelendirerek yalanladı. Gantz ve Eisenkot'un, İsrail'in İran bombardımanına yanıt vermek için ne kadar uzun süre beklerse, bunu yaparken o kadar az uluslararası destek alacağını savundukları bildirildi.





Ayrıca, İran drone'ları hâlâ İsrail'e doğru giderken başlatılan acil bir karşı saldırının başka bir dalgayı savuşturacağını ve mübadeleyi sona erdireceğini iddia ettiler.





Söz konusu habere göre Netanyahu ve savaş kabinesinin diğer üyeleri, acil bir karşı saldırıyı reddettiler ve bunun yerine İran saldırısının ne kadar can kaybına ve ne kadar hasara yol açtığını görmek için beklemeyi seçtiler