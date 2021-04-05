Ürdün karıştı

EKONOMİK zorluklar ve koronavirüs pandemisinin yol açtığı sıkıntılarla karşı karşıya olan Ürdün’de 1999’da hayatını kaybeden Kral Hüseyin’in oğlu ve Kral 2. Abdullah’ın üvey kardeşi Prens Hamza bin Hüseyin ve 20 kişinin önceki akşam “ülkenin istikrarına tehdit oluşturdukları gerekçesiyle” gözaltına alındığı bildirildi. Amerikan Washington Post gazetesine göre Prens’in, başkent Amman’daki sarayında tutulduğu aktarılırken, gözaltına alınanlar arasında ülkenin güvenlik teşkilâtından kişiler de olduğu ifade edildi. Ürdün resmi ajansı PETRA ise Prens Hamza’nın gözaltına alındığı ya da ev hapsinde olduğu iddialarını yalanladı.

BBC’YE VİDEO GÖNDERDİ

Ancak eski veliaht prens Hamza bin Hüseyin, ev hapsine alındığını açıkladı. Hamza bin Hüseyin’in avukatı, İngiliz yayın kuruluşu BBC’ye geçen cumartesi çekilen bir video kaydı gönderdi. Videoda herhangi bir suça karışmadığını belirten Prens Hamza, bir komplonun parçası da olmadığını söyledi. Hamza bin Hüseyin, videoda, “Bu sabah Ürdün Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı beni ziyaret etti ve bana dışarı çıkmama, insanlarla iletişim kurmama veya onlarla görüşmeme izin verilmeyeceğini bildirdi. Gerekçe olarak da bulunduğum toplantılarda veya yaptığım sosyal medya ilişkili ziyaretlerde hükümete veya Kral’a yönelik eleştiriler olması gösterildi” dedi.

HÜKÜMETİ ELEŞTİRDİ

Hamza bin Hüseyin, “Yönetimdeki bozulmanın, yolsuzluğun ve son 15-20 yıldır yönetim yapımıza hakim olan ve daha da kötüye giden yetersizliğin sorumlusu ben değilim. Halkın kurumlarına olan inanç eksikliğinin sorumlusu ben değilim. Zorbalığa maruz kalmadan, tutuklanmadan, taciz edilmeden ve tehdit edilmeden konuşulamayacak veya bir şey hakkında fikir beyan edilmeyecek bir noktaya gelindi” ifadelerini kullandı.

‘GÖZALTI YOK, UYARI VAR’

Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ahmed el-Huneyti gözaltı iddiaları üzerine yaptığı açıklamada, Kral 2. Abdullah’ın kardeşi ve eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin’in gözaltına alınmadığını, ancak kendisinden ülkenin güvenliğine zarar verebilecek faaliyetlerini durdurmasının istendiğini belirtti. Huneyti, güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği soruşturma sonucunda eski Kraliyet Divanı Başkanı Basım İbrahim Avadallah ve bazı kişilerin gözaltına alındığını da ifade etti. Soruşturmanın devam ettiğini ve sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılacağını aktaran Huneyti, alınan tüm tedbirlerin kanunlara uygun olduğunu belirtti.

KRAL HÜSEYİN’İN FAVORİ VELİAHTI İDİ

Evİnde gözetim altında tutulan Kral 2. Abdullah’ın kardeşi, eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin, mevcut yönetimi “yolsuzlukla” eleştirirken, aşiretlerle güçlü bağ kurmak istemesiyle öne çıkmıştı.

Mart 1980’de dünyaya gelen 41 yaşındaki Bin Hüseyin, 1999-2004 yılları arasında Ürdün Veliaht Prensi unvanını taşırken, orduda da subay olarak görev yaptı. Katarlı El Cezire’nin haberine göre, ülkeyi 50 yıl yönettikten sonra 1999’da vefat eden Kral Hüseyin, dört evliliğinden olan 11 çocuğu arasında Prens Hamza’ya özel önem veriyordu.

5 yıl veliahtlık görevini sürdüren Bin Hüseyin, Kral 2. Abdullah’ın resmi mektubuyla bu görevden azledildi. Kral 2. Abdullah, kardeşinin yerine veliahtlık unvanını 26 yaşındaki en büyük oğlu Hüseyin bin Abdullah’a verdi.

Paraşütçülük, keskin nişancılık ve helikopter pilotluğu kurslarına katılarak askeri beceri ve deneyimini zenginleştiren Bin Hüseyin, Ürdün ordusunda tuğgeneral rütbesine yükseldi. Bin Hüseyin ordudaki tuğgeneral görevine ek olarak Aralık 2017’de Ürdün Genelkurmay Başkanı’na danışman olarak atandı.

Amerikan New York Times gazetesi, 2012 yılında Ürdün’de Arap Baharı’nın başlarında yaşanan olaylarda Ürdünlülerin kral olarak Bin Hüseyin’i görmek istediğini yazmıştı. Gazete o dönem ayrıca, Kral Hüseyin’in vefat etmeden önce Hamza Bin Hüseyin’i halefi olarak tercih etmeye meyilli olduğunu ileri sürdü.

Hamza Bin Hüseyin, Kraliyet ailesinin halka mesafeli olmakla eleştirildiği bir ortamda, özellikle de 2018’den itibaren ülkedeki farklı aşiret liderlerini sık sık ziyaret edip onlarla fotoğraf çektiriyordu. Eski Veliaht Prens’in yaptığı iki evlilikten 6 çocuğu bulunuyor.



DIŞ TEPKİLER

ANKARA’DAN İSTİKRAR VE HUZUR VURGUSU

Türk Dışişleri Bakanlığı, Ürdün’de ülkenin istikrarına tehdit oluşturduğu gerekçesiyle bazı kişilerin gözaltına alınmasıyla baş gösteren olayları endişeyle izlediğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Orta Doğu’da barışın kilit ülkesi Ürdün’ün istikrar ve huzurunu Türkiye’nin istikrar ve huzurundan ayrı görmüyoruz” ifadesine yer verildi. Kral 2. Abdullah ve Ürdün hükümeti ile dost ve kardeş Ürdün halkının huzur, refah ve esenliğine olan güçlü desteğin vurgulandığı açıklamada, “Ürdün’de ülkenin istikrarına tehdit oluşturduğu gerekçesiyle bazı kişilerin gözaltına alınmasıyla baş gösteren olayları endişeyle izliyoruz” ifadesi kullanıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Ürdün hükümetine destek açıklaması geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price açıklamasında, “Ürdün’deki gelişmeleri yakından izliyoruz ve Ürdünlü yetkililerle temas halindeyiz. Kral Abdullah ABD’nin kilit bir ortağıdır ve tam desteğimize sahiptir” ifadelerini kullandı.

Mısır Cumhurbaşkanlığı, Ürdün’ün güvenlik ve istikrarının, Mısır ve Arap ülkelerinin güvenliğinin ayrılmaz parçası olduğunu vurgulayarak Kral Abdullah’a, ülkesinin güvenlik ve istikrarını koruması için tam destek verdiklerini bildirdi.

KRAL SELMAN’DAN DESTEK TELEFONU

Suudi Arabistan devlet haber ajansı SPA’nın haberine göre, dün Ürdün Kralı Abdullah ile telefonda görüşen Suudi Arabistan Kralı Selman ve Veliaht Prensi Muhammed, ülkesinin güvenliği ve istikrarı için Ürdün Lideri’nin attığı adımlara desteklerini ilettiler.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Ürdün Kralı 2. Abdullah’ın ülkesinin istikrar ve güvenliğini sağlamak için attığı tüm kararları desteklediğini bildirdi.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Ürdün Kralı Abdullah ve Veliaht Prens Hüseyin bin Abdullah’ın desteklendiği belirtilerek “Ürdün’ün güvenlik ve istikrarı, Kuveyt’in güvenlik ve istikrarı demektir” ifadesi kullanıldı.

Irak Dışişleri Bakanlığı, “Irak hükümeti, Kral 2. Abdullah liderliğinde Ürdün’ün güvenliği, istikrarı ve kardeş halkın yüksek çıkarı için atılacak adımların yanında duruyor” açıklamasını yaptı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, bölgedeki her türlü istikrarsızlık ve gerilime karşı olduklarını kaydetti.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara