Unutkanlık ve depresyon şikayeti ile doktora gitti... Beyninden solucan çıktı!

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Dünya Avustralya'dan gelen haberi konuşuyor...

Unutkanlık ve depresyon şikayeti ile doktora giden 64 yaşındaki kadın yapılan muayenenin ardından tabiri caizse hayatının şokunu yaşadı.

Beyninin MRI taraması, ameliyat gerektiren anormallikleri ortaya çıkardı.

İngiliz Guardian gazetesinde yer alan habere göre, Avustralyalı kadının beyninden sekiz santimlik bir canlı solucan çıktı.

64 yaşındaki kadın bu keşfin ardından ameliyatı yapabilecek kapasiteye sahip başka bir hastaneye sevk edildi ve beynindeki solucandan kurtulmak için bıçak altına yattı.

'Ophidascaris robertsi' isimli solucan ameliyatın ardından fotoğraflandı. Aynı habere göre, söz konusu vaka tıp tarihine ilk olarak geçti.

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Hastanın yakın çevresinin piton yılanları ile çevrili bir göl bölgesinde yaşadığını belirten uzmanlar direkt olarak yılan teması olmasa da, hastanın ot topladığı ve bunları yemeklerinde kullandığı için bu durum ile karşı karşıya kalmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Hastanın bu nedenle efekte olabileceğini belirten uzmanlar hastalıkların ve enfeksiyonların hayvanlardan insanlara geçmesinin riskine dikkat çekiyor.

Doktorlar hastanın vücudunun diğer kısımlarını istila etmiş olabilecek diğer larvalara karşı tedavi edilmesi gerektiğini de açıkladı.

Aynı açıklamada hastanın iyileştiği ve hala düzenli olarak izlendiği bilgisine de yer verildi.