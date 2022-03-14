Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Ünlü Rus ressamın oğlundan fast food eylemi! Kendini kapıya kelepçeledi

#Mc Donald’S#Luka Zatravkin#RUSYA

Ukrayna’ya saldırıları nedeniyle Rusya'da birçok küresel markalar kapatılırken ünlü Rus Ressam Nikas Safronov’un oğlu Luka Zatravkin, bu durumu protesto etmek için kendisini ABD merkezli fast food restoranının başkent Moskova'da yer alan bir şubesinin kapılarına kelepçeledi.

Haberin Devamı

Rusya’nın geçtiğimiz 24 Şubat tarihinde Ukrayna’yı işgal etmesi üzerine dünya genelinde birçok ülke, saldırılara tepki göstererek Rusya'ya ağır yaptırımlar uygulamıştı. Birçok küresel marka da aynı tepkiyi göstererek Rusya’daki faaliyetlerini durdururken, ABD merkezli gıda şirketi Mc Donald’s ise Rusya'daki tüm restoranlarını kapatmaya başladı. Bu durumdan Rusya yönetimini sorumlu tutan ünlü Rus Ressam Nikas Safronov’un oğlu Luka Zatravkin ise kendisini başkent Moskova’daki Puşkin Meydanı’nda bulunan Mc Donald’s şubesinin kapılarına kelepçeledi.

Gözden Kaçmasın

Ukrayna - Rusya savaşında son durum gelişmeleri... Kremlin açıkladı: Dördüncü turun tarihi belli olduUkrayna - Rusya savaşında son durum gelişmeleri... Kremlin açıkladı: Dördüncü turun tarihi belli olduHaberi Görüntüle


Daha önce ülkede 270 kiloluk bedeniyle gündeme gelen piyanist Zatravkin protestosu sırasında, "Kapatmalarına gerek yok. Kapatmaları için gerekçeleri ne? Bu tüm Rus halkına karşı düşmanlıktır, şiddet eylemidir" ifadelerini kullandı. Bu sırada birçok kişi protestoyu izlerken bölgedeki polisler de Zatravkin’in yanına gitti. Polisler, Zatravkin’in protestosuna müdahale ederken, bir polis ise Zatravkin’in kendini kapıya bağladığı kelepçeyi çıkardı. Daha sonra polisler Zatravkin’i gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mc Donald’S#Luka Zatravkin#RUSYA

BAKMADAN GEÇME!

Putinin korkutan yalnızlığı Rus gazetecinin yazdıkları endişe yarattı..

Putin'in korkutan yalnızlığı! Rus gazetecinin yazdıkları endişe yarattı..

#Vladimir Putin
Savaşın kaderi buna bağlı... Çin şimdi ne yapacak

Savaşın kaderi buna bağlı... Çin şimdi ne yapacak?

#Çin
‘Acıların Kadını’ Bergenin doktoru anlattı: Bir an olsun yüzünde umutsuzluk görmedim

‘Acıların Kadını’ Bergen'in doktoru anlattı: Bir an olsun yüzünde umutsuzluk görmedim

#Bergen

BAKMADAN GEÇME!

Putinin korkutan yalnızlığı Rus gazetecinin yazdıkları endişe yarattı..

Putin'in korkutan yalnızlığı! Rus gazetecinin yazdıkları endişe yarattı..

#Vladimir Putin
Savaşın kaderi buna bağlı... Çin şimdi ne yapacak

Savaşın kaderi buna bağlı... Çin şimdi ne yapacak?

#Çin
‘Acıların Kadını’ Bergenin doktoru anlattı: Bir an olsun yüzünde umutsuzluk görmedim

‘Acıların Kadını’ Bergen'in doktoru anlattı: Bir an olsun yüzünde umutsuzluk görmedim

#Bergen