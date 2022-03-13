Son Dakika | Ukrayna - Rusya savaşında son durum gelişmeleri... Güne füze saldırısı ile uyandılar! Rusya hedefe o kenti koydu

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Ukrayna'daki savaş 19'uncu gününde... Savaş tüm hızıyla devam ederken bu sefer Lviv kenti Rus füzelerinin hedefi oldu. Ukrayna Lviv'in yanı sıra Uluslararası Barış ve Güvenlik Merkezi'ne de saldırı düzenlendiğini duyurdu. Ukrayna tesise 8 füze gönderildiğini açıkladı, zayiat ile ilgili detaylı açıklamanın gün içinde yapılacağı belirtildi. Ukrayna İstihbarat Servisi, Kiev bölgesinde Peremoha köyünde tahliye konvoyuna yapılan saldırıda yedi kişinin öldüğünü duyurdu.

İşte dakika dakika Rusya Ukrayna savaş bölgesinde yaşananlar...

08.54 Ukrayna'nın batısında yer alan Lviv güne Rus saldırısı ile uyandı. Ülkenin Sovyetler Birliği'nden ayrılmasının en güçlü destekçileri arasında yer alan kente yerel saat ile sabah 6'da füze saldırısı düzenlendi.

700 bin nüfuslu Lviv'in yanı sıra Uluslararası Barış ve Güvenlik Merkezi de Rus füzelerinin hedefi oldu. Ukrayna tesise 8 füze gönderildiğini açıkladı, zaiyat ile iligli detaylı açıklamanın gün içinde yapılacağı belirtildi.

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07.02 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Rus güçlerini başkent Kiev'i işgal etmeye çalışırmaları durumunda ölümüne bir savaşla karşı karşıya kalacakları konusunda uyardı.

NATO'DAN 'KİMYASAL SİLAH' UYARISI

06.14 NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Alman gazetesi Welt am Sonntag'a verdiği demeçte, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından kimyasal silah kullanabileceğini ve böyle bir hareketin savaş suçu olacağını söyledi.

04.16

İngiltere Ukraynalı mültecilere evini açanlara ayda 350 sterlin ödeyecek.

04.00 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın politikaları nedeniyle Rusya’daki tüm yatırımcıların ve insanların ülkeyi terk edeceğini belirterek, "Şimdi Rusya’dan kimlerin kaçtığına, kimlerin işini yürüttüğüne bakın. Bunlar küresel pazarın profesyonelleridir" dedi.

03.21 Rusya hükümeti, dün Rus askerleri tarafından gözaltına alınan eski Melitopol Belediye Başkanı İvan Federor'un yerine vekaleten Rusya yanlısı Galina Danilçenko, Melitopol'ün yeni belediye başkanı olarak atandı.

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00.00 Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, cumartesi günü birkaç Ukrayna kentinden yaklaşık 13 bin kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

21.50 Yunanistan’dan kalkan ve Rusya’nın Taganrog şehrine doğru giden Sormovskiy 3064 isimli Rus kargo gemisi, Azak Denizi’nde Şebelskoye köyü kıyılarına 12 kilometre mesafede Ukrayna Deniz Kuvvetleri tarafından vuruldu. Rusya Federasyonu Soruşturma Komitesi tarafından yapılan açıklamada, vurulan geminin kaptan kamarasına bir atışın isabet etmesi sonucu gemide yangın çıktığı bildirildi. Açıklamada gemi mürettebatının müdahalesi sonucu yangının söndürüldüğü ifade edilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı da belirtildi.

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20.55 Polonya Sınır Koruma Birimi, 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'dan kaçan 1.6 milyon kişinin Polonya'ya geçtiğini duyurdu. Varşova Üniversitesi Araştırmadan Sorumlu Rektör Yardımcısı Maciek Duszczyk, bu sığınmacıların yaklaşık 1 milyonunun ülkede kaldığını, diğerlerinin ise farklı ülkelere geçtiklerini ifade etti.

20.45 Ukrayna İstihbarat Servisi, Kiev bölgesinde Peremoha köyünde tahliye konvoyuna yapılan saldırıda yedi kişinin öldüğünü duyurdu.

20.40

Birleşmiş Milletler 24 Şubat'ta başlayan Rus işgalinde 579 can kaybı, 1002 yaralı kaydedildiğini duyurdu. Hayatını kaybedenler arasında 41 çocuk bulunuyor.

20.35 CNN TÜRK Muhabiri Mücahit Topçu, Kiev'deki son durumu canlı yayında aktardı: Hava karardıktan sonra siren sesi duymadım. Ama gün içinde aralıklarla da olsa sirenler çalmaya devam ediyor. Her gün 08.00'da ulusal marş dinletiliyor Kiev'de. Çatışmalar Kiev'in kuzey taraflarında ciddi çatışma söz konusu. Ukrayna ordusu Rus askerlerini durdurmaya çalışıyor. İrpin, Buça ve Hostomel'de çatışmalar yoğunlaşmış durumda. O hat kırıldığı takdirde Rus askerleri Kiev sınırına girmiş olacak. Batı tarafta da benzer şekilde yakınlaşmış durumdalar. Jitomır bölgesinde de saldırılar düzenleniyor.

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Kaçan vatandaşlar önce Kiev'e sonra Romanya sınırındaki Çernivitsi'ye doğru hareket ediyorlar, imkan bulurlarsa. Ulaşım anlamında ciddi sıkıntı söz konusu. Hava ulaşımı söz konusu değil. Kara yolculuğunda araç bulmak bir hayli zor. Otobüslerde de benzer problemler yaşanıyor. Tren bulursanız kendinizi güvenli bir yere atabiliyorsunuz.