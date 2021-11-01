Dünyanın The Office'le tanıdığı ünlü aktör şaşırttı! 'Bir şey yapamayacak kadar çok eğleniyorum'

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Bütün dünya onu The Office dizisinin ABD versiyonundaki rolüyle tanıyor: Dunder Mifflin Kağıt Şirketi'nin Scranton şubesinin geçici personeli, Michael Scott'ın idolü, Kelly Kapoor'un bir dargın bir barışık sevgilisi Ryan Howard.

Ancak İsveç, Çin ya da Uruguay'da yaşayanlar için durum bundan biraz daha farklı.

Onlar bu genç adamı, kâh bir yüz boyasına modellik ederken, kâh parlak mavi gözleri ve şekilli sakallarıyla bir tıraş makinesinin ambalajında boy gösterirken kâh dizine kadar gelen yağmurluğuyla yandan yandan tüketiciye bakarken görüyor.

Sözünü ettiğimiz kişi B.J. Novak'ten başkası değil. The Office'teki Ryan rolünün ve senaryo yazarlığının yanı sıra Quentin Tarantino'nun 'Inglourious Basterds' filmi gibi yapımlardan da tanıdığımız 42 yaşındaki Novak'in yüzü, dünyanın dört bir yanında çeşit çeşit ürünlerin ambalajlarında kullanılıyor.

Daha da ilginç olanı ise bu durumun tamamen Novak'in dışında gelişmiş olması.

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INSTAGRAM PAYLAŞIMLARIYLA DUYURDU

Bu tuhaf gerçek, geçen hafta başında, Novak'in Instagram hikayeleri sayesinde gündeme geldi. Novak hikayelerinde üzerinde yüzü olan çeşitli ürünlerin fotoğraflarını paylaştı.

Anlaşılan o ki birileri Novak'in fotoğrafını yıllar önce bir stok görsel olarak yükledi. Zaman içinde fotoğrafın üzerindeki telif hakkı kalktı ve kullanımı kamuya açık hale geldi. Bir başka deyişle fotoğraf artık izin almadan ticari işlerde de kullanılabiliyor. Fotoğrafı çekenin ya da stok görsel sitesine yükleyenin kimliği de tespit edilebilmiş değil.

Ancak dünyanın dört bir yanında birçok şirket yıllardır Novak'in fotoğrafını tıraş makinesi, yüz boyası, yağmurluk gibi ürünlerinin ambalajlarında kullanıyor. Hatta Calvin Klein'ın İsveç'te piyasaya sürdüğü Encounter isimli parfümünün kutusunda bile Novak'in yüzü bulunuyor.

B.J. Novak, yakın arkadaşı ve The Office'teki partneri Mindy Kaling ile

EN ÇOK RYAN ROLÜYLE TANINIYOR

Yukarıda da dediğimiz gibi Novak, The Office'teki geçici eleman Ryan Howard rolüyle tanındı. Birkaç yıl içinde şirketin New York'ta bulunan merkezinde üst düzey yöneticiliğe kadar yükselen Ryan'ın düşüşü de hızlı oldu.

ABD'de NBC kanalında 2005-2013 yılları arasında yayınlanan ve Ricky Gervais ile Stephen Merchant'ın imzasını taşıyan aynı isimli İngiliz dizisinin bir uyarlaması olan Emmy ödüllü The Office, son yıllarda dijital platformlar sayesinde yeniden gündeme oturdu ve özellikle Z Kuşağı tarafından çok sevilir hale geldi. (Dizinin en büyük hayranlarının başında da Billie Eilish geliyor.)

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Novak, Ryan Howard rolünü oynamanın yanı sıra, dizinin kadrosunda senarist, yönetmen ve yürütücü yapımcı olarak da önemli işler yaptı. Novak'in yaratıcısı olduğu "Şu Anın Antolojisi" sloganıyla dikkat çeken "The Premise" isimli dizi geçtiğimiz hafta yayına girdi.

"ÇOK EĞLENİYORUM"

Harvard Üniversitesi'nden İngilizce ve İspanyol edebiyatı diplomaları bulunan Novak, aynı zamanda kitapları çok satan bir mizah öyküleri yazarı.

Fotoğraflarının çeşitli ürünlerin paketlerinde kullanılmasını da mizahi bir dille takipçileriyle paylaşan Novak, "Bu duruma karşı bir şey yapamayacak kadar çok eğleniyorum" ifadelerini kullandı.

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Yüzünün olduğu ürünlerin fotoğraflarını hikayelerinde tek tek paylaşan Novak, bunları "Modellik" başlıklı bir koleksiyon haline de getirdi.

Legitimately wondering if I am the greatest stock photo model of all time.



Totally unrelated note, please stop buying these photos. pic.twitter.com/vbcdHGyDyk — Simu Liu (刘思慕) (@SimuLiu) February 21, 2020

"BU FOTOĞRAFLAR KÂBUSUM OLDU"

Aslına bakılırsa, stok fotoğraf alemi ünlülere yabancı değil. Örneğin Kim's Convenience dizisinin yanı sıra Marvel Sinematik Evreni'nde canlandırdığı Shang-Chi karakteriyle tanınan Kanadalı aktör Simu Liu, 2014 yılında henüz ünlü olmadan önce çektirdiği stok fotoğraflarıyla ilgili sık sık sosyal medya paylaşımları yapıyor.

120 dolar karşılığında çektirdiği fotoğrafların ders kitaplarından YMCA broşürlerine her yerde karşısına çıktığını belirten Liu, 2018'de attığı bir tweet'te "O stok görsel çekimi her zaman bir yolunu bulup kâbusum olmayı başarıyor HAHAHA" ifadelerini kullanmıştı.

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STOK FOTOĞRAFTAN ÜNE UZANAN YOL

Bir de çektirdikleri stok fotoğrafları sayesinde ünlü olanlar var elbette….

Türkiye'de "Buna Bakalım Adamı" dünyada ise "Hide the Pain Harold" olarak tanınan Andras Arato bunlardan biri. Türkiye tatilinde çekilen fotoğraflarını Facebook'ta gören bir fotoğrafçının çektiği stok görsellerin zamanla birer meme'e dönüşmesiyle Arato tüm dünyada büyük bir üne kavuştu. Birçok gazeteye röportajlar veren hatta bir TED konuşması bile yapan Arato, çok sayıda markanın ve kampanyanın da yüzü haline geldi.

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Benzer şekilde "dikkati dağılmış erkek arkadaş" olarak bilinen stok görsel de bir meme haline dönüştükten sonra belki fotoğraftakilere değil ama İspanyol fotoğrafçı Antonio Guillem'e bir ün kazandırdı.

İSTESE DAVA AÇABİLİR

Dahası bu örneklerin aksine Novak'in fotoğrafından para kazanmış olması da pek söz konusu değil. Zira fotoğrafların telif hakları, özel bir sebepten ötürü modele devredilmediği takdirde, genelde fotoğrafçıya ait oluyor. Bu fotoğrafı çekenin ve yükleyenin kim olduğu ise yukarıda da dediğimiz gibi kesinleştirilebilmiş değil.

Ancak New York Times'a konuşan avukat Marc Misthal, Novak'in fotoğrafın kullanımını en azından ABD sınırları içinde kontrol alabilmek için birkaç hukuki seçeneğe sahip olduğunu söyledi.

Telif hakları konusunda uzman olan Misthal'a göre, Novak'in avukatları fotoğrafı kullanan şirketlere ihtarnameler gönderebilir, hatta dilerse meseleyi bir üst boyuta taşıyarak dava bile açabilir.

Misthal, Novak'in fotoğrafı bir halka açık görsel sitesine yükleyen kişiden ziyade fotoğraf üzerinden ara kazanan şirketlere dava açmasının daha olası olduğunu belirtti ve ekledi:

"Burada mesele yüzünün ya da görüntüsünün belli bir markayla özdeşleştirilmesi çünkü tüketicilerin dikkatini çekip para kazanmak için Novak'in yüzünden faydalanıyorlar."

AKLA SELÇUK YÖNTEM'İN TOST DAVASI GELDİ

Bu durumun bir benzeri geçtiğimiz yıllarda ülkemizde de meydana gelmişti. Oyuncu Selçuk Yöntem, tost yerken çekilen bir fotoğrafını menüsünde izinsiz kullandığı için bir kafeyi dava etmişti.

Dava dilekçesinde, "Yöntem'in fotoğrafının kafenin menü, reklam ve tanıtımlarında, Magazin Gazetecileri Derneği ödül töreni mecmuasında kullandığını, davalının bu yolla davacının kafenin daimi bir müşterisi olduğu algısı yarattığını, sosyal medyada bu fotoğraf nedeniyle davacı ile alay edildiğini, bu nedenle davacının maddi ve manevi zarara uğradığı" belirtiliyordu.

Yerel mahkemenin Yöntem'e 100 bin lira maddi ve 50 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum ettiği kafe, konuyu Yargıtay'a taşımıştı. Eylül ayı sonunda nihayete eren davada Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, kafeye verilen cezayı onadı.

2014'TEN BERİ FARKINDA

Ancak Novak'in Instagram paylaşımında kullandığı "Bu duruma karşı bir şey yapamayacak kadar çok eğleniyorum" ifadesini, meseleyi yargıya taşımayacağı şeklinde algılamak mümkün.

Aslına bakılırsa bu durum Novak için yeni de değil. Ünlü aktör aynı zamanda "modellik" yaptığını ilk kez 2014 yılında fark etmiş ve İsveç'teki bir mağazada raflara dizili parfüm kutularının fotoğrafını Instagram'da paylaşmıştı.

O zaman da esprili bir yaklaşım sergileyen Novak, "Parfümün piyasaya çıktığını duyurmaktan ötürü çok mutluyum, İsveç'te bir mağazada bulabilirsiniz" ifadelerini kullanmıştı.