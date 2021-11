Dünyanın The Office'le tanıdığı ünlü aktör şaşırttı! 'Bir şey yapamayacak kadar çok eğleniyorum'

Bütün dünya onu The Office dizisinin ABD versiyonundaki rolüyle tanıyor: Dunder Mifflin Kağıt Şirketi'nin Scranton şubesinin geçici personeli, Michael Scott'ın idolü, Kelly Kapoor'un bir dargın bir barışık sevgilisi Ryan Howard.

Ancak İsveç, Çin ya da Uruguay'da yaşayanlar için durum bundan biraz daha farklı.

Onlar bu genç adamı, kâh bir yüz boyasına modellik ederken, kâh parlak mavi gözleri ve şekilli sakallarıyla bir tıraş makinesinin ambalajında boy gösterirken kâh dizine kadar gelen yağmurluğuyla yandan yandan tüketiciye bakarken görüyor.

Sözünü ettiğimiz kişi B.J. Novak'ten başkası değil. The Office'teki Ryan rolünün ve senaryo yazarlığının yanı sıra Quentin Tarantino'nun 'Inglourious Basterds' filmi gibi yapımlardan da tanıdığımız 42 yaşındaki Novak'in yüzü, dünyanın dört bir yanında çeşit çeşit ürünlerin ambalajlarında kullanılıyor.

Daha da ilginç olanı ise bu durumun tamamen Novak'in dışında gelişmiş olması.

INSTAGRAM PAYLAŞIMLARIYLA DUYURDU

Bu tuhaf gerçek, geçen hafta başında, Novak'in Instagram hikayeleri sayesinde gündeme geldi. Novak hikayelerinde üzerinde yüzü olan çeşitli ürünlerin fotoğraflarını paylaştı.

Anlaşılan o ki birileri Novak'in fotoğrafını yıllar önce bir stok görsel olarak yükledi. Zaman içinde fotoğrafın üzerindeki telif hakkı kalktı ve kullanımı kamuya açık hale geldi. Bir başka deyişle fotoğraf artık izin almadan ticari işlerde de kullanılabiliyor. Fotoğrafı çekenin ya da stok görsel sitesine yükleyenin kimliği de tespit edilebilmiş değil.

Ancak dünyanın dört bir yanında birçok şirket yıllardır Novak'in fotoğrafını tıraş makinesi, yüz boyası, yağmurluk gibi ürünlerinin ambalajlarında kullanıyor. Hatta Calvin Klein'ın İsveç'te piyasaya sürdüğü Encounter isimli parfümünün kutusunda bile Novak'in yüzü bulunuyor.

EN ÇOK RYAN ROLÜYLE TANINIYOR

Yukarıda da dediğimiz gibi Novak, The Office'teki geçici eleman Ryan Howard rolüyle tanındı. Birkaç yıl içinde şirketin New York'ta bulunan merkezinde üst düzey yöneticiliğe kadar yükselen Ryan'ın düşüşü de hızlı oldu.

ABD'de NBC kanalında 2005-2013 yılları arasında yayınlanan ve Ricky Gervais ile Stephen Merchant'ın imzasını taşıyan aynı isimli İngiliz dizisinin bir uyarlaması olan Emmy ödüllü The Office, son yıllarda dijital platformlar sayesinde yeniden gündeme oturdu ve özellikle Z Kuşağı tarafından çok sevilir hale geldi. (Dizinin en büyük hayranlarının başında da Billie Eilish geliyor.)

Novak, Ryan Howard rolünü oynamanın yanı sıra, dizinin kadrosunda senarist, yönetmen ve yürütücü yapımcı olarak da önemli işler yaptı. Novak'in yaratıcısı olduğu "Şu Anın Antolojisi" sloganıyla dikkat çeken "The Premise" isimli dizi geçtiğimiz hafta yayına girdi.

"ÇOK EĞLENİYORUM"

Harvard Üniversitesi'nden İngilizce ve İspanyol edebiyatı diplomaları bulunan Novak, aynı zamanda kitapları çok satan bir mizah öyküleri yazarı.

Fotoğraflarının çeşitli ürünlerin paketlerinde kullanılmasını da mizahi bir dille takipçileriyle paylaşan Novak, "Bu duruma karşı bir şey yapamayacak kadar çok eğleniyorum" ifadelerini kullandı.

Yüzünün olduğu ürünlerin fotoğraflarını hikayelerinde tek tek paylaşan Novak, bunları "Modellik" başlıklı bir koleksiyon haline de getirdi.

Legitimately wondering if I am the greatest stock photo model of all time.



Totally unrelated note, please stop buying these photos. pic.twitter.com/vbcdHGyDyk