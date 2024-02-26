Uluslararası Adalet Divanı'na Gazze çağrısı... Türkiye'nin sunumu İsrail'de böyle yankılandı

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Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İsrail’in Filistin’i işgalinin hukuki neticelerine ilişkin duruşmada, Türkiye adına Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız başkanlığındaki heyet sunum yaptı.

Yıldız 'İsrail, insan haklarını, uluslararası hukuku ihlal eden eylemlerden sorumlu tutulmalı' dedi.

Türkiye, UAD'den İsrail'in Kudüs dahil işgal altındaki Filistin topraklarındaki fiillerinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu ilan etmesini istedi.

Yıldız'ın açıklamalarını dünya basını da yakından takip etti.

Al Jazeera 'Yıldız, İsrail'in kutsal mekanlara yönelik saldırılarının politikacılar tarafından teşvik edildiğini söyledi' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

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Katar merkezli haber platformu haberinde 'Türkiye'nin yasal temsilcisi, İsrail'in Mescid-i Aksa da dahil olmak üzere kutsal mekanların kutsallığını ihlal eden eylemlerine dikkat çekiyor. Yerleşimcilerin camiye saldırması gibi olayların "İsrailli politikacıların iğrenç çağrılarına" yanıt olduğunu iddia ediyor' ifadelerine yer verildi.

Bölgedeki son gelişmeleri canlı blog sayfası üzerinden okurları ile paylaşan İsrail merkezli Haaretz 'Türkiye, işgalin İsrail-Filistin çatışmasının temel nedeni olduğunu söyledi' başlığını attı.

Haberde Yıldız'ın '7 Ekim'den sonra ortaya çıkan durum, İsrail-Filistin çatışmasının temel nedenini ele almadan bölgede barış olmayacağını bir kez daha kanıtlıyor. Barışın önündeki asıl engel açıktır. İsrail'in Doğu Kudüs de dahil olmak üzere Filistin topraklarını işgalinin derinleşmesi ve iki devlet vizyonunun hayata geçirilememesi' sözleri öne çıkarıldı.

İsrailli gazete 'İsrail'in Filistin topraklarını işgalinin hukuki sonuçlarını inceleyen davanın kamuya açık duruşmalarının son gününde Yıldız, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'de 1.200 İsrailliyi öldüren saldırılarına ve İsrail'in o tarihten bu yana 29.000'den fazla Filistinliyi öldüren askeri müdahalesine de değindi' dedi.

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Times of Israel ise 'Türkiye, Dünya Mahkemesi'ne, İsrail-Filistin çatışmasının temel nedeninin "işgalin derinleşmesi" olduğunu söyledi' manşetini attı.

İsrailli gazete 'Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Uluslararası Adalet Divanı'ndaki (UAD) yargıçlara, İsrail'in Filistin topraklarını "işgalinin" bölgedeki çatışmanın temel nedeni olduğunu söyledi' dedi.

Times of India 'Ahmet Yıldız, ICJ'ye, İsrail'in Filistin topraklarını işgal etmesinin çatışmanın temel nedeni olduğunu söyledi' dedi.

Singapur merkezli Strait Times 'Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız Pazartesi günü Uluslararası Adalet Divanı'ndaki (UAD) hakimlere, İsrail'in Filistin topraklarını işgal etmesinin bölgedeki çatışmaların temel nedeni olduğunu söyledi' dedi.

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ABD merkezli AOL Yıldız'ın 'Barışın önündeki asıl engel açıktır. İsrail'in Doğu Kudüs de dahil olmak üzere Filistin topraklarını işgalinin derinleşmesi ve iki devlet vizyonunun hayata geçirilememesi' sözünü öne çıkardı.