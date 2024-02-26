Yunan gazete Türk SİHA'larını yazdı: Doktrini değiştirdi

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Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları Yunanistan'ın gündeminden düşmüyor.

Günlerdir Kaan'ı manşetlerinden düşürmeyen Yunan basını Türkiye'nin havadaki silahlarını mercek altına aldı.

TB-2 DOKTRİNİ DEĞİŞTİRDİ

Türkiye'nin SİHA'larını yazan Kathimerini gazetesi 'Türkiye'nin en popüler insansız hava aracı, yarattığı doktrin değişikliği nedeniyle, ilk kez 2014 yılında tanıtılan Bayraktar TB-2'dir' dedi.

Manolis Kostidis imzalı haberde şu ifadelere yer verildi;

'TB-2, gözetleme ve keşif kabiliyetinin yanı sıra silah sistemleri taşıyabiliyor ve yer hedeflerini vurabiliyor. Taşıma kapasitesi 150 kg'a ve maksimum uçuş yüksekliği 27.000 feet'e ulaşır. Seri üretimine 2017 yılında başlandı ve bugüne kadar 400 uçak üretildi.'

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Türk SİHA'larının yerli mühimmat kullandığına dikkat çene Yunan gazete 'Önemli bir detay ise Türkiye'deki drone'ların kullandığı silah sistemlerinin neredeyse yüzde 90'ının Türk firmaları tarafından üretilmesi' dedi.

İlk uçuşunu 2023 yılında gerçekleştiren Bayraktar TB-3 insansız hava aracının önümüzdeki aylarda seri üretime başlamasının hedeflediğini hatırlatan Kathimerini Türkiye'nin drone filosundaki diğer yerli araçlara da geniş yer ayırdı.

Haberde 'Kızılelma insansız savaş uçağı, Türkiye'nin yayınlardaki verileri değiştirmek isteyen bir projesi. İlk uçuşunu 2022 yılında gerçekleştirecek, 5 saatlik otonomi ve it dalaşı yapma kabiliyetine sahip olacak. 45.000 feet yüksekliğe ulaşabiliyor ve 1.500 kg ağırlığında havadan havaya, havadan karaya füze, bomba gibi silah sistemlerini taşıyabiliyor. Birkaç ay içinde ilk uçağın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilmesi bekleniyor' ifadelerine yer verildi.

TUSAŞ tarafından üretilen hava araçlarını da yazan Yunan gazete 'Türk Devlet Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), havadan gözetleme ve keşif görevleri için kendi ANKA insansız hava aracının tasarım ve üretimini 2010 yılında tamamladı ve seri üretime geçti. TUSAŞ, Türk Hava Kuvvetleri pilotlarının eğitim ihtiyaçlarına yönelik olarak üretimi 2016 yılına dayanan kendi eğitim uçağı Hürkuş'un ilk uçuşunu 2013 yılında gerçekleştirdi' dedi.

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Haberde Türkiye'nin ürettiği yerli ve milli silahların ihracatının yapıldığının da altı çizildi.

'KAAN ve drone filosu' başlıklı haberde 'Türk Silahlı Kuvvetleri şu ana kadar en az 20 Akıncı teslim aldı ve Azerbaycan, Pakistan, Libya vb. ülkelere ihracat yapıldı' denildi.