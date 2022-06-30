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Ultrasona giren anne adayı hayatının şokunu yaşadı! 70 milyonda bir görülüyor...

#ABD#Hamile#Anne Adayı
Ultrasona giren anne adayı hayatının şokunu yaşadı 70 milyonda bir görülüyor...

ABD'de yaşayan 35 yaşındaki bir anne adayı hamile kaldığını öğrendikten sonra ultrason kontrolüne gitti. Yapılan taramada ortaya çıkan nadir durum anneyi de taramayı yapan teknisyeni de şoke etti.

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ABD'nin Massachusetts eyaletinde yer alan Taunton'dan kuaför olan 35 yaşındaki Ashley Ness, Şubat ayında rutin kontrolleri için gittiği doktorundan hamile olduğu haberini aldığında dünyalar onun onun oldu.

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ULTRASONDA HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

Ashley, 2 hafta sonra 47 yaşındaki erkek arkadaşı Val ile beraber ultrason kontrolüne gittiğinde sevinci büyük şoka dönüştü ve bir değil tam dört bebeğe hamile olduğunu öğrendi.

Daha önceki ilişkisinden de bir kızı olan anne adayı karnındaki dört bebeğin dördüz değil iki ayrı tek yumurta ikizi olduğunu öğrendi.

Ultrasona giren anne adayı hayatının şokunu yaşadı 70 milyonda bir görülüyor...

TEKNİSYEN GÖZLERİNE İNANAMADI

Bu keşfin ultrason teknisyenini bile şoke ettiğini anlatan anne adayı, "Taramayı ilk başlattığı zaman ekrana baktı ve 'A,B' yazdı. Durup bir an ona baktım. Görünen o ki ikizlerim olacaktı." diye sözlerine başladı ve şöyle devam etti;

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"Teknisyenin kafasının karıştığını görebiliyordum. Ekranda gördüğü şeyin gerçek olup olmadığını anlamak için odadan çıkmak zorunda kaldı. Döndüğünde ise bana inanılmaz durumu anlattı. Dört bebeğe hamileydim. İki kız ve iki erkek."

Ultrasona giren anne adayı hayatının şokunu yaşadı 70 milyonda bir görülüyor...

70 MİLYONDA BİR GERÇEKLEŞİYOR

Haberi ilk duyduğunda ve doktorlar bunun 70 milyonda bir gerçekleştiğini söyleyince bayılacak noktaya geldiğini anlatan Ashley, "Tarama devam ediyordu ama ben olayı anlamaya çalışıyordum. Erkek arkadaşıma 4 bebeğimiz olacağını nasıl söyleyecektim? Aileme nasıl söyleyecektim?" ifadelerini kullandı.

Şaşkın anne adayı ilk şoku atlattıktan sonra konuyu erkek arkadaşına açtı. Geçmiş ilişkisinden 4 çocuğu daha olan Val başta şaşırsa da daha sonra haberi büyük bir sevinçle karşıladı.

Ultrasona giren anne adayı hayatının şokunu yaşadı 70 milyonda bir görülüyor...

SÖYLEDİĞİNDE KİMSE İNANMADI

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Ashley bir önceki hamileliğinde büyük sorunlar ve geçmişte çok sayıda acı düşük tecrübesi yaşamasının ardından gelen 4 bebekle kutsandığını düşünüyor ve bunun büyük bir hediye olduğunu belirtiyor.

Anne adayı haberi ailesi ve arkadaşlarıyla paylaşmaya başladığında, kimsenin ona inanmadığını, ancak doğruyu söylediğini anladıktan sonra son derece destekleyici olduklarını belirtti ve "Annem ve babam sevinçten bayıldı. Ne kadar birbirlerine benzediklerini görmek için sabırsızlanıyorum. Şu andan itibaren, içeride çok aktif olduklarını hissediyorum" dedi.

İSİMLERİ BİLE BELLİ OLDU

Dört bebeği aynı anda taşıma riskinin yüksek olması nedeniyle doktorlar 30-32 hafta civarında doğumu uygun gördü. Bu nedenle Ashley bebeklerin Ağustos ayında gelmesini beklediğini söyledi.

Ashley'in sekiz yaşındaki kızı Chanel, Ağustos ayında dünyaya gelecek olan dört yeni kardeşinin isimlerini şimdiden seçti. Ailenin 'Ch' ile başlayan isimleri seçme geleneğine ayak uyduran aile kızlar için Chesley ve Chatham'ı, erkekler için Chance ve Cheston'ı seçtiğini açıkladı.

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Ashley, altı kişilik bir aileden on kişilik bir aileye geçişi sağlamak için yeni bir minibüs ve geniş bir eve ihtiyacı olduğunu belirterek GoFundMe'de bir yardım kampanyası başlattı. Bebekler için şimdiden 7 bin dolar bağışlandı bile.

Ultrasona giren anne adayı hayatının şokunu yaşadı 70 milyonda bir görülüyor...

ABC News'de yer alan habere göre aynı anda çift ikiz bebeğe sahip olmak nadir görülse bile mümkün. Ashley'in yumurtalarından her ikisi de bölünmeden önce aynı anda döllendi, bu da onun iki ayrı tek yumurta ikizine hamile kalmasına neden oldu.
Ultrasona giren anne adayı hayatının şokunu yaşadı 70 milyonda bir görülüyor...

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#ABD#Hamile#Anne Adayı

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