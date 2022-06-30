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Son dakika: Putin'den NATO başvurusu yapan Finlandiya ve İsveç'e tehdit

#Vladimir Putin#NATO#Rusya
Son dakika: Putinden NATO başvurusu yapan Finlandiya ve İsveçe tehdit

Son dakika haberine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO'nun İttifak'a girişlerinin ardından Finlandiya ve İsveç'e altyapı kurması halinde aynen karşılık vereceğini söyledi. Ayrıca Fransız AFP haber ajansının bildirdiğine göre; Vladimir Putin, Kremençuk'taki alışveriş merkezi saldırısında Rusya'nın sorumluluğunu ise reddetti.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO'nun genişlemesi ve Ukrayna'daki son duruma ilişkin konuştu.

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaşa da değinen Putin, "Nihai amacımız Donbas'ı özgürleştirmek ve güvenlik garantilerini almak" dedi. Rus lider, Ukrayna'daki özel askeri operasyonun hedeflerinin ise değişmediğini fakat değişik taktikler olabileceğini ifade ederken, ülkesinin Ukrayna'da ilerlediğini ve hedeflerine ulaştığını savundu.

NATO'nun genişleme politikası hakkında da konuşan Putin, NATO'nun İttifak'a girişlerinin ardından Finlandiya ve İsveç'e altyapı kurması halinde aynen karşılık vereceğini söyledi.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'YA NATO YOLU AÇILMIŞTI

28 Haziran tarihinde İspanya'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, İsveç Başbakanı Andersson ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in katıldığı dörtlü zirve gerçekleşmişti. Zirve sonunda Türkiye-İsveç ve Finlandiya tarafından imzalanan ortak Memorandum'la İsveç ve Finlandiya'ya NATO üyeliği yolu açılmıştı.

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#Vladimir Putin#NATO#Rusya

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