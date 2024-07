Ukrayna’nın İHA’lı tehdidi Putin’i bile korkuttu… Uydu görüntüleri yakaladı: Gizli sarayını kaleye çevirdi!

Haberin Devamı

Ancak bağımsız araştırmalar Rus liderin çok daha fazla mal varlığı olduğunu ortaya koyuyor. Özellikle de Putin’in birçoğu Rusya’da bir kısmı da ülkenin sınır komşularının gözlerden uzak bölgelerinde evleri olduğu biliniyor…

Rusya'nın Novgorod bölgesinde, St Petersburg ve Moskova'ya eşit mesafede yer alan geniş arazide yer alan ve saray yavrusu olarak anılan ev ise Putin'in neredeyse hiç toplantı yapmadığı ve sadece kendine sakladığı en özel konutu. Putin'in ailesiyle kalmayı tercih ettiği Novgorod bölgesindeki bu sarayın fotoğraflarını hapisanede ölen muhalif isim Aleksey Navalni yayınlamıştı

PUTİN'İN "EN ÖZEL" EVİ

Rus liderin yıllardır sevgilisi olduğu iddia edilen Alina Kabayeva ve kızlarıyla bu konutta kaldığı öne sürülüyor.

Raporlar Putin'in, Ekim 2023'te Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla bölgeyi hedef almaya başlamasından bu yana, Soçi yakınlarındaki 1 milyar dolar değerinde olduğu bildirilen imparatorluk sarayına benzeyen bir yazlık olan Karadeniz malikanesini çevreleyen savunmayı güçlendirdiğini öne sürüyor.

5 bin 500 metre yüksekliğinde yer alan kışlık saray 2021'den beri uçuşa yasak bölge ile korunuyor ve söylentilere göre güvenliği için karmaşık bir tünel sistemi, bir buz pisti ve direk dansı odası barındırıyor.

Bir zamanlar saldırıdan uzak olduğu düşünülen Vladimir Putin'in bu başkanlık konutunun saldırı korkusuyla bir kale misali, savunma önlemleriyle donatıldığı ortaya çıktı. Sarayda Putin'in kızları ve sevgilisi olduğu iddia edilen Alina Kabayeva ile kaldığı düşünülüyor

Rus lider 3 yıla yakındır devam eden savaşta, Ukrayna'nın son aylarda ortaya koyduğu derin insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı Moskova'nın kuzeyindeki sıkı korunan sarayının çevresindeki savunmayı güçlendirmek zorunda kaldı.

SARAYINA HAVA SAVUNMA SİSTEMİ KURDURDU

ABD merkezli düşünce kuruluşu Institute for the Study of War'a (ISW) göre, uydu görüntüleri Valdai Gölü kıyısındaki geniş ormanlık arazinin çevresine en az yedi orta menzilli hava savunma sistemi yerleştirildiğini ortaya koydu.

ISW aynı zamanda Ukrayna'nın Rus hava üslerini başarıyla hedef alan acımasız insansız hava aracı saldırılarının, Moskova'nın askeri komutanlığını “yüksek değerli hedefleri korumak için sınırlı hava savunma varlıklarına öncelik vermeye” zorladığını söyledi.

Saraydaki Pantsir-S1 hava savunma birimlerine karadan havaya füzeler ve uzun menzilli bir radar istasyonunun da eşlik ettiği çekilen uydu görüntülerinden anlaşılıyor. Ukrayna'nın İHA'larının saldırısından çekinen Putin evinin çevresini uydu görüntülerine yakalanan hava savunma sistemleriyle donattı

UKRAYNA'NIN İHA ATAKLARINDAN SONRA KARAR VERİLDİ

Yeni savunma sistemlerinin, Ukrayna'nın Rusya'nın yüzlerce mil içindeki altyapısına yönelik saldırılarını arttırmaya başladığı ilkbahardan bu yana faaliyette olduğu bildiriliyor.

Ancak analistler, tek bir hedefe yönelik bu tür bir statik korumanın, Ukrayna insansız hava araçlarının hava savunma sistemlerini atlatmasına ve açıkta kalan yönlerden saldırmasına olanak tanıdığı için anlamsız olabileceği uyarısında bulunuyor.

Bir zamanlar Ukrayna'nın tehditlerinden uzak olduğu düşünülen gizli ve korunaklı sarayla ilgili şehir efsanesi, ocak ayında Kiev güvenlik kaynaklarının St Petersburg yakınlarındaki bir petrol terminaline saldırmak üzere yola çıkan güçlerinin sarayın üzerinde bir insansız hava aracı uçurduğunu açıklamasıyla yıkıldı.

"ASLINDA SAVUNMA ZAAFİYETİ YARATIYOR"

Böylece Ukrayna'nın geniş çaplı işgalinin başlamasından bu yana ilk kez bir insansız hava aracı Putin'in memleketi Leningrad'ı hedef aldı. Ancak uzmanlara göre, saraya öncelik vermek için kurulan bu savunma sistemi çevre bölgedeki ve St Petersburg'daki savunmaları zayıflattı.

Rus güvenlik servisleriyle bağlantıları olduğunu iddia edenler ise geçtiğimiz gün bazı kaynakların “küçük hava hedeflerini tespit etmek için teknik araçlarda ve onları vurabilecek mobil hava savunma füze sistemlerinde akut bir eksiklik” olduğunu bildirdiğini söyledi.