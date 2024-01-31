Görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı...Putin'in gizli evi: Finlandiya sınırına yakın, karayolu ulaşımı yok!

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 15 Mart'ta düzenlenecek başkanlık seçimleri öncesinde mal varlığı açıklandı.



Rusya lideri Putin’in resmi olarak 78 metrekarelik 1 daire, 18 metrekarelik garaj, 3 adet otomobil, 10 farklı banka hesabında 54,4 milyon Ruble (606 bin dolar), St. Petersburg bankasında 230 adet hissesi bulunduğu belirtildi.

