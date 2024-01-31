×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERDünya Haberleri

Görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı...Putin'in gizli evi: Finlandiya sınırına yakın, karayolu ulaşımı yok!

Güncelleme Tarihi:

#Putin#Rusya#Gizli Ev
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2024 16:59

The Dossier Center araştırma merkezi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e ait olduğunu iddia ettikleri gizli kır evinin görüntülerini sosyal medyadan paylaştı. Finlandiya sınırına 30 kilometre uzaklıkta, karayolu ulaşımı bulunmayan lüks kır evine yalnızca göl üzerinden yatla ve havadan ulaşım sağlanabiliyor.

Haberin Devamı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 15 Mart'ta düzenlenecek başkanlık seçimleri öncesinde mal varlığı açıklandı.

Rusya lideri Putin’in resmi olarak 78 metrekarelik 1 daire, 18 metrekarelik garaj, 3 adet otomobil, 10 farklı banka hesabında 54,4 milyon Ruble (606 bin dolar), St. Petersburg bankasında 230 adet hissesi bulunduğu belirtildi.

Görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı...Putinin gizli evi: Finlandiya sınırına yakın, karayolu ulaşımı yok

GİZLİ EV İDDİASI

Putin'e ait lüks evler ve saraylar, Rus muhalifler tarafından sık sık mercek altına alınıyor. Putin'in bu kez Finlandiya sınırına sadece 30 kilometre mesafede göl kenarında lüks bir kır evi olduğu iddia edildi.

Rusya’nın muhalif isimlerinden Mikhail Hodorkovski'ye ait "The Dossier Center" adlı araştırma merkezi önceki gün Putin’e ait olduğu öne sürülen kır evinin görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı...Putinin gizli evi: Finlandiya sınırına yakın, karayolu ulaşımı yok

Araştırma merkezinden Ilya Rozhdestvensky’in aktardığı bilgilere göre lüks kır evi Karelya bölgesindeki Ladoga Gölü’nün Marjalahti Körfezi kıyısında bulunuyor. Lüks kır evinin etrafında 2 helikopter pisti, hava savunma sistemi, iskele, hayvan çiftliği ve 4 metrelik bir şelale yer alıyor.

KARAYOLU ULAŞIMI YOK, YALNIZCA GÖL VE HAVA ÜZERİNDEN ULAŞILIYOR

Karayolu ulaşımı bulunmayan lüks kır evine yalnızca göl üzerinden yatla ve havadan ulaşım sağlanabiliyor. Etrafı dikenli tellerle çevrili olduğu belirtilen ev, gece gündüz sensörlerle gözetleniyor.
Görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı...Putinin gizli evi: Finlandiya sınırına yakın, karayolu ulaşımı yok

Putin'in ziyaretleri sırasında güvenliği ise Federal Güvenlik Servisi sağlıyor, evin etrafında ve komşu adalarda geniş güvenlik önlemleri alınıyor.

2016 yılında bölgedeki yerel gazeteciler gizli kır evini öğrense de bugüne kadar kimsenin bölgeye yaklaşamadığı öğrenildi. Bölge sakinine göre Putin yakınlardaki Valaam Manastırı'nı ziyaret ettikten sonra yılda en az 1 kez lüks kır evine gidiyor. Ayrıca Rus milyarder Roman Abramoviç’in Putin’in komşusu olduğu, kendi yatını Putin’in lüks kır evi için tahsis ettiği öne sürüldü.
Görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı...Putinin gizli evi: Finlandiya sınırına yakın, karayolu ulaşımı yok

MİLLİ PARKLARA AİT OLAN ARAZİLER YASADIŞI DAHİL EDİLDİ İDDİASI

Lüks ev için harcanan paranın Kremlin dostu oligarklarla bağlantılı şirketler tarafından finanse edildiği iddia edildi. İddiaya göre kır evinin inşa edildiği arazi "Putin'in bankacısı" olarak nitelendirilen Rus iş adamı Yuri Kovalchuk’a ait.

Ancak Putin için kır evi inşa edilmeye başlanınca iş adamına ait arsa genişletildi ve milli parklara ait olan araziler de katılarak toplam alan 400 hektarın üzerine çıkarıldı.
Görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı...Putinin gizli evi: Finlandiya sınırına yakın, karayolu ulaşımı yok

Aynı zamanda bölgedeki şelale de yasa dışı bir şekilde kır evi arazisine dahil edildi.Söz konusu iddialarla ilgili Kremlin’den henüz bir açıklama gelmedi.

Öte yandan tutuklu Rus muhalif lider Alexei Navalny, 2021'de Putin'e ait olduğu iddiasıyla "Putin'in Sarayı" başlık bir video paylaşmıştı. Putin ise Karadeniz kıyısında olduğu belirtilen sarayın kendisine ait olduğu iddiasını reddetmişti.

Gözden KaçmasınTürkiyedeki eski sevgiliden gelen mesaj kriz çıkardı 52 yıllık kocasını yastıkla boğmaya çalıştıTürkiye'deki eski sevgiliden gelen mesaj kriz çıkardı! 52 yıllık kocasını yastıkla boğmaya çalıştıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Putin#Rusya#Gizli Ev

BAKMADAN GEÇME!