Türkiye'deki eski sevgiliden gelen mesaj kriz çıkardı! 52 yıllık kocasını yastıkla boğmaya çalıştı

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ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan 71 yaşındaki bir kadın, 60 yıl önce çıktığı eski kız arkadaşından bir kartpostal alan 52 yıllık kocasını boğarak öldürmeye çalıştığı gerekçesiyle tutuklandı.



71 yaşındaki Bertha Yalter ikinci dereceden cinayete teşebbüs ve yaşlı bir kişiye karşı darp ile suçlanıyor.



VÜCUDUNDA MORLUKLAR VE ISIRIK İZLERİ VARDI



İsmi M.Y olarak açıklanan adam 28 Ocak tarihinde polisi arayarak karısının kendini öldürmeye çalıştığını söyledi. Olay yerine gelen polisler yaşlı adamın vücudunda morluklar ve ısırıktan kaynaklanan kanayan yaralar olduğunu gördüler.



Polis raporlarında saldırının bir kısmının cep telefonu ile kayıt altına alındığı belirtilirken, kadın polis sorgusunda suçunu itiraf etti.



Dailymail gazetesi ise Bertha Yalter 19 yaşından beri evli olduğu kocasını yastıkla boğmaya çalışmadan önce yardım istememesi için elindeki telefonu aldığını yazdı.



Kadının avukatı Jeffrey Weiner çiftin arasındaki tartışmanın adamın Türkiye'deki eski kız arkadaşından gelen bir kartpostal olduğunu söyledi.Adam da polise verdiği ilk ifadesinde karısının 60 yıl önceki kız arkadaşından gelen kartpostal sonrası kendine saldırdığını açıkladı.Polis kartpostalın içeriğini açıklamadı.Pazartesi günü yapılan kefalet duruşmasında, sanığın kurbanla hiçbir şekilde temas kurmamasına ve 1 Şubat'taki son duruşmaya kadar gözaltında kalmasına karar verildi.Avukat Weiner kocanın davanın düşürülmesini istediğini, bunun için kendine yüklü bir miktarda ödeme yaptığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu vurgulayarak, "Tartışmaya başladılar ve işler bir anda kontrolden çıktı. Talihsiz bir durum ama Bertha'nın ikinci derece cinayete teşebbüsle suçlanması için kesinlikle hiçbir neden yok" dedi.Bölge Yargıcı Ellen Sue Venzer avukatın iddiasına rağmen suçlamaların olduğu gibi kalmasına karar verdi. Eyalet avukatı ise durumun aile içi darptan daha fazlası olduğunu vurguladı.71 yaşındaki kadının Turner Guilford Knight cezaevinde tutulduğu öğrenildi.