Babasının kesik başını Youtube yayınında gösterdi! ABD'yi şoke eden video, gazeteler manşetlerinden duyurdu

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Pensilvanya eyaletinde yaşayan 33 yaşındaki Justin Mohn'un Youtube'a yüklediği bir video ABD'de büyük bir şok etkisi yarattı. Olay bugün ülkenin en çok konuşulan konularından biri olurken dünya gazeteleri de gelişmeyi manşetlerinden duyurdular.



BABASININ KESİLMİŞ BAŞINI YOUTUBE YAYININDA GÖSTERDİ



Akşam 17:30'da yayınlandıktan sonra altı saat boyunca YouTube'da kalan 14 dakikalık korkunç klipte, içinde 68 yaşındaki babasının kesilmiş kafasının olduğu bir torbayı kaldırıp kameraya gösteren adam, "Bu 20 yılı aşkın bir süredir federal hükümette çalışan babam Mike Mohn'un başı. O şimdi ülkesine ihanet eden bir hain olarak sonsuza kadar cehennemde" dedi ve ABD genelindeki "milisleri" birleşip federal yetkilileri öldürmeye çağırdı.



Birçok kişinin kendisini mesih olarak gördüğünü ve başkan olmasını istediklerini ileri süren adam, kan donduran yayınında Biden hükümetine eleştirilerde bulundu ve aralarında FBI Direktörü Christopher Wray, Adalet Bakanı Merrick Garland ve eski Adalet Bakanı Bill Barr'ın da bulunduğu üst düzey yetkilileri öldüren kişilere 1 milyon dolar ödül vereceğini söyledi.Video Justin Mohn'un 115 takipçisinin bulunduğu YouTube kanalında yayınlandı. Kanalda şu anda sadece dört video var ve bu videolarda Mohn'un şarkı söylediği görülüyor.Middletown Polis Departmanından Şef Joe Bartorilla, Salı günü aldıkları ihbar sonrası yerel saat ile 19.00'da Justin Mohn'un evine ulaştıklarını ve banyoda başı olmayan bir ceset bulduklarını duyurdu.Mohn'u tanıyan kişilerle temasa geçtiklerini söyleyen Bartorilla, "Memurlar içeri girdiğinde üst kattaki banyoda babanın cansız bedeni ile karşılaştılar. Topladığımız ilk bilgilere göre çevresindekiler tarafından 'iyi biri olarak' tanımlanıyor." dedi ve Mohn'un öldürdüğü babası Mike, 63 yaşındaki annesi Denice, 35 yaşındaki erkek kardeşi Zachary ve 38 yaşındaki kız kardeşi Stephanie ile birlikte yaşadığını açıkladı.İngiliz Dailymail gazetesi 33 yaşındaki adamın Pennsylvania Eyalet Üniversitesi'nin tarım işletmeciliği bölümünden 2014 yılında mezun olduğunu ve uzun süredir işsiz olduğunu yazdı.Konuya ilişkin soruşturma devam ediyor. Gözaltına alınan Justin Mohn'a henüz bir suçlama yöneltilmedi.