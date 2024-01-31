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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...
İran'ın Birleşmiş Milletler elçisi Amir Saeid Iravani, ülkeye yönelik herhangi bir saldırının cevapsız kalmayacağının altını çizdi.
Iravani Tahran'ın kendi topraklarına, çıkarlarına veya sınırları dışındaki vatandaşlarına yönelik herhangi bir saldırıya hızlı bir şekilde yanıt vereceği konusunda uyardı.
Iravani'nin yorumu, ABD Başkanı Joe Biden'ın, İran'a bağlı Iraklı grupların Ürdün'deki ABD askerlerini öldüren insansız hava aracı saldırısına, ayrıntıya girmeden nasıl yanıt vereceğine karar verdiğini açıklamasından bir gün sonra geldi.
İsrail Savunma Kuvvetleri, dün Gazze'de çatışmalar sırasında öldürülen üç askerin hayatını kaybettiğini açıklayarak, kara saldırısında ölen askerin sayısının 223'e çıktığını duyurdu.
CIA Direktörü William Burns, Foreign Affairs dergisinde yayınlanan 'Spycraft and Statecraft' başlıklı makalesinde, son kırk yılın çoğunu Orta Doğu'da ve Orta Doğu'da çalışarak geçirdiğini ve bölgeyi nadiren bu kadar karışık veya patlayıcı halde gördüğünü yazdı.
CIA direktörü doğrudan İran'ı işaret etti ve Tahran'ın 'krizden cesaret aldığını ve tüm bu süre boyunca bölgedeki son vekili ile savaşmaya hazır göründüğünü' belirtti. Yazıda CIA Direktörü, İran için 'Nükleer programını genişletiyor ve Rus saldırganlığını mümkün kılıyor' dedi.
Yaklaşık iki ay önce bir Amerikan basını, İsrail ordusunun Gazze'deki tünelleri deniz suyuyla doldurmayı düşündüğünü yayınlamıştı. İsrail ordusu şimdi bunu birkaç haftadır yaptığını doğruladı. İsrail'in Gazze'ye yönelik amansız bombardımanı nedeniyle birçok altyapı zaten yok edildi.
Halkın Netanyahu'ya verdiği destek azalıyor. İsrail basınında yer alan yeni ankete göre, halkın sadece yüzde 23'ünün İsrail başbakanı Benjamin Netanyahu'nun görevinde kalmasını istediğini, yüzde 41'inin ise (eski Savunma Bakanı) Benny Gantz'ı iktidarda görmek istediğini gösteriyor.
Bu ayın başlarında yapılan anketler Netanyahu'ya verilen desteğin yüzde 29 civarında olduğunu göstermişti. halk desteğini kaybeden Netanyahu'nun oyları bir ayda 6 puan eridi.
Pentagon İran destekli Husi militanlarının Salı günü Yemen'den Kızıldeniz'e doğru bir gemisavar seyir füzesi ateşlediğini belirterek, bölgedeki bir ABD destroyerinin füzeyi vurduğunu da sözlerine ekledi. Merkezi Komuta, herhangi bir yaralanma veya hasar bildirilmediğini söyledi.
Irak'taki İran destekli Kataib Hizbullah grubu, bölgedeki ABD güçlerine karşı tüm askeri operasyonları askıya aldığını açıkladı.
Grubun genel sekreteri Ebu Hüseyin el Hamidavi yaptığı açıklamada, kararın "Irak hükümetinin utanmasını" önlemeyi amaçladığını söyledi. Açıklamada 'Gazze'deki halkımızı başka şekillerde savunmaya devam edeceğiz' denildi.
New York Times bu gelişmeyi 'Ölümcül Saldırıyla Suçlanan Iraklı Milisler, ABD Güçlerini Hedef Almayı Durduracağını Söyledi' manşeti ile okurlarına duyurdu.
Kataib Hizbullah, 7 Ekim'den bu yana Irak ve Suriye'deki ABD kuvvetlerine yönelik 150'den fazla saldırıyı üstlenen Irak'taki İslami Direniş adlı grubun en güçlü unsuru.