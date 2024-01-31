CIA direktörü Ortadoğu'nun her zamankinden 'patlayıcı' olduğunu söyledi

CIA Direktörü William Burns, Foreign Affairs dergisinde yayınlanan 'Spycraft and Statecraft' başlıklı makalesinde, son kırk yılın çoğunu Orta Doğu'da ve Orta Doğu'da çalışarak geçirdiğini ve bölgeyi nadiren bu kadar karışık veya patlayıcı halde gördüğünü yazdı.





CIA direktörü doğrudan İran'ı işaret etti ve Tahran'ın 'krizden cesaret aldığını ve tüm bu süre boyunca bölgedeki son vekili ile savaşmaya hazır göründüğünü' belirtti. Yazıda CIA Direktörü, İran için 'Nükleer programını genişletiyor ve Rus saldırganlığını mümkün kılıyor' dedi.