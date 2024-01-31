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CANLI GELİŞMELER Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... İran'dan ABD'ye net mesaj: Yanıt veririz! İsrail Gazze'deki tünellere su pompaladığını doğruladı

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#İran#Ortadoğu#ABD
Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... İrandan ABDye net mesaj: Yanıt veririz İsrail Gazzedeki tünellere su pompaladığını doğruladı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2024 08:41

İsrail ablukasındaki Gazze'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Ürdün'deki ABD askerlerinin hayatına mal olan saldırı sonrası Ortadoğu'da tansiyon zirvede. ABD'nin yanıtı beklenirken İran'dan ültimatom gibi bir açıklama geldi. İran ülkesine veya vatandaşlarına yönelik herhangi bir saldırıya 'hızlı bir şekilde' yanıt vereceğini ilan etti. Bu açıklama ABD'ye ültimatom şeklinde yorumlanırken ABD askerlerini vuran İran destekli milisler aldığı kararı dünyaya duyurdu. İsrail ise defalarca reddettikten sonra Gazze'deki tünellere deniz duyu pompaladığını resmen kabul etti.

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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...

İran'dan net mesaj: Hızlı bir şekilde yanıt veririz

İran'ın Birleşmiş Milletler elçisi Amir Saeid Iravani, ülkeye yönelik herhangi bir saldırının cevapsız kalmayacağının altını çizdi.


Iravani Tahran'ın kendi topraklarına, çıkarlarına veya sınırları dışındaki vatandaşlarına yönelik herhangi bir saldırıya hızlı bir şekilde yanıt vereceği konusunda uyardı.


Iravani'nin yorumu, ABD Başkanı Joe Biden'ın, İran'a bağlı Iraklı grupların Ürdün'deki ABD askerlerini öldüren insansız hava aracı saldırısına, ayrıntıya girmeden nasıl yanıt vereceğine karar verdiğini açıklamasından bir gün sonra geldi.

IDF, 3 askerin öldüğünü duyurdu ve kara operasyonlarında ölü sayısı 223'e yükseldi
IDF, 3 askerin öldüğünü duyurdu ve kara operasyonlarında ölü sayısı 223e yükseldi

İsrail Savunma Kuvvetleri, dün Gazze'de çatışmalar sırasında öldürülen üç askerin hayatını kaybettiğini açıklayarak, kara saldırısında ölen askerin sayısının 223'e çıktığını duyurdu.

CIA direktörü Ortadoğu'nun her zamankinden 'patlayıcı' olduğunu söyledi

CIA Direktörü William Burns, Foreign Affairs dergisinde yayınlanan 'Spycraft and Statecraft' başlıklı makalesinde, son kırk yılın çoğunu Orta Doğu'da ve Orta Doğu'da çalışarak geçirdiğini ve bölgeyi nadiren bu kadar karışık veya patlayıcı halde gördüğünü yazdı.


CIA direktörü doğrudan İran'ı işaret etti ve Tahran'ın 'krizden cesaret aldığını ve tüm bu süre boyunca bölgedeki son vekili ile savaşmaya hazır göründüğünü' belirtti. Yazıda CIA Direktörü, İran için 'Nükleer programını genişletiyor ve Rus saldırganlığını mümkün kılıyor' dedi.

İsrail ordusu Gazze'deki tünellerin deniz suyuyla doldurulduğunu doğruladı

Yaklaşık iki ay önce bir Amerikan basını, İsrail ordusunun Gazze'deki tünelleri deniz suyuyla doldurmayı düşündüğünü yayınlamıştı. İsrail ordusu şimdi bunu birkaç haftadır yaptığını doğruladı. İsrail'in Gazze'ye yönelik amansız bombardımanı nedeniyle birçok altyapı zaten yok edildi. 

Savaş ilerledikçe Netanyahu'nun halk desteği daha da düşüyor
Savaş ilerledikçe Netanyahunun halk desteği daha da düşüyor

Halkın Netanyahu'ya verdiği destek azalıyor. İsrail basınında yer alan yeni ankete göre, halkın sadece yüzde 23'ünün İsrail başbakanı Benjamin Netanyahu'nun görevinde kalmasını istediğini, yüzde 41'inin ise (eski Savunma Bakanı) Benny Gantz'ı iktidarda görmek istediğini gösteriyor.


Bu ayın başlarında yapılan anketler Netanyahu'ya verilen desteğin yüzde 29 civarında olduğunu göstermişti. halk desteğini kaybeden Netanyahu'nun oyları bir ayda 6 puan eridi.

Pentagon: ABD, Husilerin Kızıldeniz'e fırlattığı füzeyi düşürdü

Pentagon İran destekli Husi militanlarının Salı günü Yemen'den Kızıldeniz'e doğru bir gemisavar seyir füzesi ateşlediğini belirterek, bölgedeki bir ABD destroyerinin füzeyi vurduğunu da sözlerine ekledi. Merkezi Komuta, herhangi bir yaralanma veya hasar bildirilmediğini söyledi.

İran destekli Kataib Hizbullah, ABD'ye yönelik askeri operasyonlarını askıya aldı
İran destekli Kataib Hizbullah, ABDye yönelik askeri operasyonlarını askıya aldı

Irak'taki İran destekli Kataib Hizbullah grubu, bölgedeki ABD güçlerine karşı tüm askeri operasyonları askıya aldığını açıkladı.


Grubun genel sekreteri Ebu Hüseyin el Hamidavi yaptığı açıklamada, kararın "Irak hükümetinin utanmasını" önlemeyi amaçladığını söyledi. Açıklamada 'Gazze'deki halkımızı başka şekillerde savunmaya devam edeceğiz' denildi.


New York Times bu gelişmeyi 'Ölümcül Saldırıyla Suçlanan Iraklı Milisler, ABD Güçlerini Hedef Almayı Durduracağını Söyledi' manşeti ile okurlarına duyurdu.


Kataib Hizbullah, 7 Ekim'den bu yana Irak ve Suriye'deki ABD kuvvetlerine yönelik 150'den fazla saldırıyı üstlenen Irak'taki İslami Direniş adlı grubun en güçlü unsuru.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineİran'dan net mesaj: Hızlı bir şekilde yanıt veririz
timelineIDF, 3 askerin öldüğünü duyurdu ve kara operasyonlarında ölü sayısı 223'e yükseldi
timelineCIA direktörü Ortadoğu'nun her zamankinden 'patlayıcı' olduğunu söyledi
timelineİsrail ordusu Gazze'deki tünellerin deniz suyuyla doldurulduğunu doğruladı
timelineSavaş ilerledikçe Netanyahu'nun halk desteği daha da düşüyor
timelinePentagon: ABD, Husilerin Kızıldeniz'e fırlattığı füzeyi düşürdü
timelineİran destekli Kataib Hizbullah, ABD'ye yönelik askeri operasyonlarını askıya aldı
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#İran#Ortadoğu#ABD

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