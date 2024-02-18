Ukrayna’dan kritik çekilme kararı

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Dünyanın önde gelen dış politika ve güvenlik yetkililerini bir araya getiren Almanya’daki Münih Güvenlik Konferansı’nın devam ettiği bir dönemde Kiev yönetiminden dikkat çekici bir adım geldi.

İNSAN HAYATI ÖNEMLİ

Ukrayna liderliği, kısmi Rus işgali altındaki Donetsk bölgesindeki kritik cephe hattı olan Avdivka’dan çekilme kararı aldığını açıkladı. Kiev yönetimi buna gerekçe olarak cephede yaşanan mühimmat ve asker sıkıntısını gösterdi. Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, Münih Konferansı’nda yaptığı konuşmada “İnsanlarımızı kurtarabilmek bizim için en önemli görev” diyerek bu hamleyi açıkladı.

SAVUNMA HATTI GERİYE

Olası Rus kuşatmasına karşı bu kararın verildiğini belirten Zelenski, askerlerin birkaç km geriye çekilmesinin Rusların bir şeyler elde ettiği anlamına gelmediğini söyledi. Zelenski, ‘yapay’ diye tarif ettiği silah sıkıntısının Rusya lideri Vladimir Putin’in işine yaradığını söyledi. Ukrayna’nın yeni genelkurmay başkanı Oleksandr Sırski de askerlerin hayatının önemli olduğunu, bu nedenle daha farklı bir savunma hattına çekildiklerini belirtti. Avdivka çekilmesi, Sırski’nin göreve geldikten sonra aldığı ilk büyük karar oldu.

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PUTİN’İN İŞİNE YARIYOR

Kiev yönetiminin kararı tam da ABD’nin Ukrayna’ya mühimmat desteğini kesmek zorunda kaldığı bir döneme denk geldi. ABD Kongresi, ABD-Meksika sınırındaki göç krizini bahane ederek Biden yönetiminin Ukrayna için istediği 60 milyar dolarlık yardım paketini bir türlü onaylamadı.

PUTİN İÇİN SEMBOLİK ZAFER



* Avdivka, mart ayındaki seçimlerde yeniden aday olan Rusya lideri Vladimir Putin için sembolik bir zafer olarak nitelendirilebilir.



* Savaş öncesi 30 bin nüfuslu olan yerleşimde halihazırda bin kişinin yaşadığı, ancak savaş yüzünden yıkımın çok büyük olduğu belirtiliyor.



* Avdivka, Rusların ellerinde tuttuğu Donetsk kentine yaklaşık 10 km uzaklıkta. Ancak Avdivka’yı ele geçirmenin Ruslara savaşta fazla bir üstünlük sağlamayacağı, çünkü yerle bir olmuş bir yerleşimin söz konusu olduğu söyleniyor.