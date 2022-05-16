Ukrayna'dan korkunç iddia... Görüntüler yayınlandı!

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Rus ordusu, Ukrayna'nın Mariupol kentinde bulunan Azovstal fabrikasına saldırılarını sürdürüyor.

Rusya'ya karşı direnişine devam eden Ukraynalı askerlerin bulunduğu fabrikaya, Rus ordusu tarafından fosfor bombası ile saldırı düzenlediği iddia edildi.

Mariupol Belediye Başkanının Danışmanı Petro Andriushchenko'nun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

'Dün işgalciler Mariupol savunucularına karşı ilk kez yangın bombası veya fosfor bombası kullandılar (sonucu uzmanlara bırakacağız). İşgalciler, termit tabakalı 9M22C yangın bombası kullanıldığını iddia ediyor. Yanma sıcaklığı yaklaşık 2 bin-2 bin 500 santigrat derece. Yanmayı durdurmak neredeyse imkansız.'

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Çelik fabrikasına Rus saldırısını gösteren bir video Pazar günü sosyal medya kanallarında yayınlandı.

Söz konusu görüntü kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Uluslararası hukuk, sivil alanlarda beyaz fosforlu mermilerin kullanılmasını yasaklıyor.

Ukrayna basınında yer alan haberlerde, Rus kuşatması altındaki Azovstal fabrikasında tıbbi yardıma erişimi olmayan yaklaşık 600 yaralı asker bulunduğu ifade edildi.

PUTİN TALİMATI VERDİ: SİNEK BİLE UÇMASIN

Geçtiğimiz haftalarda Rusya, kentin büyük bölümünü ele geçirdiğini dünyaya duyurmuştu.

Putin bu gelişmenin ardından 'Bu yeraltı mezarlıklarına girmeye gerek yok. Sanayi bölgesini kapatın, bir sinek bile kaçmasın" talimatını vermişti.

Ukrayna daha önce Rusya'ya ağır yaralı olan askerlerin Azovstal'dan tahliyesi için Rus savaş esirlerini takas etmeyi teklif etmişti.

İsrail, İsviçre, Türkiye ve Finlandiya gibi birçok ülke Azovstal'da bulunan askerlerin tahliyesi için Ukrayna ve Rusya arasındaki müzakere sürecine dahil oldu.

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DÜNYANIN EN BÜYÜK KİMYASAL SİLAH STOĞU

Rusya, kimyasal silahları yasaklayan bir anlaşma imzalamasına rağmen, sarin gibi felç edici zehirli gazlar ve şarbon bakterileri gibi biyolojik silahlar da dahil olmak üzere dünyanın en büyük kimyasal silah stokunu topladı.

2015 yılında Suriye'ye müdahalesinden bu yana Rusya, sivillerine kimyasal saldırılar düzenleyen Suriye hükümetine koruma ve askeri destek sağladı.