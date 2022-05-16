Son dakika... Rusya'dan flaş Renault kararı... 1 Ruble detayı

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Ukrayna'daki savaş tüm hızı ile devam ederken Rusya ekonomik olarak tarihinin en zor dönemlerinden birisini yaşıyor.

Batı bir yandan Ukrayna'ya silah yardımını sürdürürken Rusya'yı ise yaptırımlar ile durdurmaya çalışıyor.

Ülkeler birbiri ardından yaptırımları sıralarken, uluslararası şirketler de Rusya’daki faaliyetlerini durdurma kararı alarak Moskova'yı tabiri caizse ekonomik olarak köşeye sıkıştırmaya çalışıyor.

Rusya'nın ülkede faaliyetlerini durduran şirketlere yönelik flaş bir adım attı.

AFP'de yer alan son dakika gelişmesine göre, Renault'un Rusya'daki varlıkları Rus devletine devredildi.

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Renault ile şirketin Rusya’daki tüm varlıklarının Rus hükümeti ve Moskova belediye yönetimine devredilmesi konusunda anlaşma imzalandığı bilgisine yer verildi.

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Anlaşma kapsamında Renault Rusya’nın tüm payı Moskova belediye yönetimine devredildi. Fransız şirketin Avtovaz’daki yüzde 68 payının ise NAMI isimli Rus enstitüsüne geçeceği duyuruldu.

6 YIL İÇİNDE GERİ ALABİLİR

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Fransız şirketin Avtovaz’daki payını 6 yıl içerisinde geri alma hakkına sahip olduğunun altını çizdi.

Fransa merkezli Renault, yaptırımlar nedeniyle Rusya’daki fabrikasında üretimi durdurma kararı almıştı.

RUS BAKAN DUYURMUŞTU

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, geçtiğimiz haftalarda şirketin Rusya’daki faaliyetlerini durdurması nedeniyle alternatif bulmak zorunda olduklarını söylemişti.

Manturov, Renault’un Rusya’daki varlıklarının sembolik '1 ruble' karşılığında devredileceğini açıklamıştı.

PUTİN DESTEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Rus hükümeti ülkeden ayrılma kararı alan yabancı şirketlere devlet tarafından yönetim atanmasına yönelik teklifte bulunmuş, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümetin önerdiği bu teklifi desteklemişti.

Öte yandan Putin'in imzaladığı kararname ile 'dost olmayan ülkeler' listesi geçtiğimiz haftalarda resmiyet kazanmıştı.

İŞTE 'KARA LİSTE'DEKİ ÜLKELER

Rusya hükümetinin yayınladığı listede ABD, tüm AB ülkeleri yer aldı.

Ukrayna, Karadağ, İsviçre, Arnavutluk, Andorra, İzlanda, Liechtenstein, Monaco, Norveç, San Marino, Kuzey Makedonya’nın yanı sıra Japonya, Güney Kore, Avustralya, Mikronezya, Yeni Zelanda, Singapur ve Tayvan da söz konusu listede yer aldı.