Ukrayna'dan AGİT'e nota

Üçlü Temas Grubu Ukrayna Delegasyonu'nun Facebook'tan yaptığı paylaşımda, Ukrayna Ordusu mensubu bir askerin dün gece 23.00 civarında Rusya yanlısı ayrılıkçıların ateşi sonucu yaralandığı belirtildi.



Yaralanan askerin hastaneye kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu belirtilen açıklamada, AGİT Ukrayna Özel Gözlem Misyonu'na konuya ilişkin nota gönderildiği ifade edildi.



KAPSAMLI ATEŞKES KARARI



Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve AGİT'ten oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz'dan itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.



Donbas bölgesinde sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana çatışmalar devam ediyor.