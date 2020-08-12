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Dünya
Sonat KEREM / DHA
Haber Giriş: 12.08.2020 - 16:51,Son Güncelleme:

Ukrayna’da kıskançlık kavgası kanlı bitti

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Ukrayna’da kıskançlık kavgası kanlı bitti
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Ukrayna’nın Odesa kentinde kıskançlık nedeniyle çıktığı belirtilen kavgada bir kişi bıçaklanarak yaralandı.

Ukrayna polisinden yapılan açıklamaya göre, Odesa’da bir kafede 2 kişi arasında ‘kız meselesi’ nedeniyle kavga çıktı.

24 yaşındaki bir genç, kız arkadaşına kur yaptığını düşündüğü 58 yaşındaki kişiye yumruk attı.

Bunun üzerine 2 kişi arasında başlayan kavga mekanın dışında da devam etti.

Kavganın şiddetlenmesi üzerine 58 yaşındaki adamın, eve gidip bıçak getirdiği, daha sonra da üzerine saldıran genci bıçaklayarak yaraladığı belirtildi.

Ukrayna’da kıskançlık kavgası kanlı bitti

OLAY ANI KAMERADA

O anlar güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Aldığı bıçak darbesiyle karnından ve göğüs kafesinden yaralanan gencin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Daha önce de yaralama suçundan sabıkası olan şüphelinin gözaltına alındığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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