Ukrayna’da Corona Virüsten ikinci ölüm

Ukrayna Sağlık Bakanlığı, Çernotvsi kentinde Corona Virüs tespit edilen bir kadın hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı. Çernovtsi’de ayrıca 10 yaşında, 22 aylık ve 6 aylık üç çocuk ile 31 ve 18 yaşlarında iki kişide virüs tespit edildiği bildirildi. Tüm hastaların daha önceki bir vakayla temas eden kişiler olduğu belirtildi.

Çernovtsi'de daha önce Polonya’dan gelen 71 yaşındaki bir kadın Corona Virüs sebebiyle hasta hayatını kaybetmişti. Ukrayna'da şu ana kadar Çernovtsi'de 10, Jitomir'de 1, Kiev’de 3 kişi olmak üzere toplam 14 Corona Virüs vakası tespit edildi.