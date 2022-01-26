Ukrayna, Türkiye’nin arabuluculuğunu kabul ediyor

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın şubat başında gerçekleştireceği kritik Kiev ziyareti öncesinde Ankara’nın arabulucu misyonu üstlenmek istemesine Ukrayna yönetimi “yeşil ışık” yaktı. Teklifin Kiev yönetimince memnuniyetle karşılandığını söyleyen Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasiliy Bodnar, “Türkiye’nin arabuluculuk önerisini Ukrayna memnuniyetle kabul ediyor ve destekliyor. Önerinin özellikle Ukrayna ve Rusya liderleri Volodimir Zelenski ile Vladimir Putin’in bir araya gelmesini öngörmesi bizim için son derece önemli. Beklentimiz Rusya’nın da Türkiye’nin arabuluculuk teklifine olumlu yanıt vermesidir” açıklamasını yaptı.