Son dakika: Ukrayna Savunma Bakanlığı: Herson kontrolümüze geçti

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Rusya'nın Herson bölgesinden geri çekilme kararı alması ile gözler bölgedeki yeni gelişmelere kilitlenmiş durumda...



Rusya Savunma Bakanlığı, bugün yaptığı duyuru ile Ukrayna’nın güneyindeki Herson bölgesinde, Dinyeper Nehri’nin batı yakasından çekilmeyi tamamladıklarını duyurdu.

Herson, Ukrayna’nın Zaporijya, Donetsk ve Luhansk bölgeleriyle birlikte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzasıyla 30 Eylül'de ilhak edilmişti.

Başta Rusya’nın bölgeden çekilme planlarına şüpheyle yaklaşan Kiev yönetimi, son 48 saatte Rus güçlerinin çekildiği onlarca kasaba ve yerleşimi geri aldı.

Herson kentindeki bölgesel yönetim binasında da Ukrayna bayrakları dalgalanmaya başladı.



UKRAYNA: HERSON KONTROLÜMÜZE GEÇTİ



Ukrayna Savunma Bakanlığı az önce Rus birliklerinin çekildiği Herson bölgesinin kendi kontrollerine geçtiğini açıkladı.



BİRLİKLERİMİZ ŞEHRE GİRMEYE BAŞLADI

Bakanlıktan yapılan son dakika açıklamasında “Rus askerlerin çekildiği Herson bölgesi Ukrayna kontrolüne geçti. Birliklerimiz şehre girmeye başladı.” ifadelerine yer verildi.



Bakanlığın açıklamasının ardından başkent Kiev'deki Ukraynalı askeri birlikler Herson'a ulaştığı aktarıldı.Askerleri büyük bir coşkuyla karşılayan Ukraynalılar, Herson'daki Özgürlük Meydanı’nda bulunan Sivil Yönetim Binası önünde bir araya gelerek Ukrayna bayrağı açtı. Ukraynalı yetkililer konuya ilişkin yaptığı açıklamada şehrin neredeyse tamamının kontrol altına alındığını ancak Ukrayna halkını Rus birlikler şehirden tamamen ayrılana kadar evlerinde kalmaları konusunda uyardığı belirtildi.





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Rusya Savunma Bakanlığı, günlük brifinginde tüm Rus güçleri ve malzemelerinin, Dinyeper’in doğu yakasına taşındığını ve çekilmenin Türkiye saatiyle 05:00’te tamamlandığını bildirmişti. Kremlin ise Rus birliklerinin çekilmesine rağmen güney Ukrayna'daki Herson şehrinin hala Rusya'nın bir parçası olduğunu duyurdu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ordusunun Herson'dan çekilmesinin ardından Herson'un referandumla ilhak edildiğini ve Rusya anayasasında resmiyet kazandığını vurgulayarak "Herson, Rusya Federasyonu’nun parçası. Bu statü yasalar ile belirlenmiş ve sabitlenmiş durumda. Bunda bir değişiklik yok ve olması mümkün değil" açıklamasını yaptı.



Geri çekilmeden önce Rusya, kentteki binlerce sivili teknelerle tahliye etmiş, Ukrayna da zorla sınır dışı diye tanımladığı tahliyeleri kınamıştı.