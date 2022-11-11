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Son dakika... Kremlin'den flaş Herson açıklaması

Güncelleme Tarihi:

#Ukrayna Savaşı#Herson#Rusya
Son dakika... Kremlinden flaş Herson açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2022 13:09

Ukrayna'daki savaş son sürat devam ederken Rusya'nın Herson'dan çekilme kararı aşması ile çatışmalar yeni bir boyuta girdi. Dünyanın bir numaralı gündem maddesi haline gelen Herson ile ilgili Kremlin'den bir son dakika açıklaması geldi.

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Dünyanın gözü kulağı 24 Şubat'tan beri Ukrayna'dan gelen haberlerde. Savaşta rüzgar Rusya'dan gelen açıklama ile terse dönmüş durumda.

Ukrayna ordusu, Rusya'nın ele geçirdiği güney kenti Herson'dan çekileceğini açıklamasının ardından, son bir gün içinde kent çevresinde önemli kazanımlar elde ettiklerini duyurdu.

Ukrayna birliklerinin Herson'un 50 km kuzeyindeki önemli Snihurivka kasabasını geri aldıkları bildirildi.

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Ukrayna savaşı Kiev güçlerinin ilerleyişi ile son sürat devam ederken Kremlin'den yeni bir açıklama geldi.

AFP'de yer alan son dakika haberine göre, Kremlin, güney Ukrayna'daki Herson şehrinin hala Rusya'nın bir parçası olduğunu duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı ise, Ukrayna’nın güneyindeki Herson bölgesinde, Dinyeper Nehri’nin batı yakasından çekilmeyi tamamladıklarını duyurdu.

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Bakanlık, günlük brifinginde tüm Rus güçleri ve malzemelerinin, Dinyeper’in doğu yakasına taşındığını ve çekilmenin Türkiye saatiyle 05:00’te tamamlandığını bildirdi.

Açıklamada “Nehrin batı yakasında tek bir asker ya da silah bile kalmadı. Tüm Rus askerleri doğu yakasına geçti” denildi. Bakanlık ayrıca çekilme sırasında herhangi bir personel ya da ekipman kaybı olmadığını belirtti.

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Çarşamba günü Moskova, Ukrayna'yı ikiye bölen Dinyeper Nehri'nin batı kıyısından çekileceğini açıklamıştı.

Televizyonda yayınlanan açıklamaya Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin katılmamıştı.

Çekilme, Rusya’nın dokuz aydır süren çatışmalardaki en büyük gerilemesi olarak görülüyor. 

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#Ukrayna Savaşı#Herson#Rusya

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