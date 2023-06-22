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Ukrayna savaşında son durum: Zelenski'den korkunç iddia! Rusya'dan jet hızında açıklama geldi

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#Ukrayna Savaşı#Zelenski#Dünya
Ukrayna savaşında son durum: Zelenskiden korkunç iddia Rusyadan jet hızında açıklama geldi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2023 13:13

Ukrayna’nın güneyinde, Rus güçlerinin denetimindeki bölgedeki dev barajın patlamasının yankıları sürerken Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den dünyanın gündemine adeta bomba gibi düşen bir iddia geldi. Zelenski'nin açıklamasından dakikalar sonra Rusya'dan jet hızında yanıt geldi.

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Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde...

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Geçtiğimiz yılın Şubat ayında verdiği emir ile başlayan kanlı savaş can almaya devam ediyor.

Ukrayna'nın aylardır beklenen taarruzunun başlamasının ardından patlatılan Nova Kakhovka Barajı Çernobil'den bu yana Avrupa'nın gördüğü en büyük felaket olarak adlandırılırken Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den dünyanın gündemine birinci sıradan giren bir iddia geldi.

Baraj saldırısının suçlusu olarak Rusya'yı gösteren Zelenski Moskova'nın sıradaki hedefini açıkladı.

Ukrayna savaşında son durum: Zelenskiden korkunç iddia Rusyadan jet hızında açıklama geldi
Ukrayna'da Rusya kontrolünde bulunan Herson bölgesindeki Nova Kakhovka Hidroelektrik Santrali 6 Haziran’da havaya uçurulmuştu. Ukrayna saldırıdan Rusya'yı sorumlu tutmuş, Moskova ise iddiaları kesin bir dille reddetmişti... 

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AFP'de yer alan son dakika haberine göre, Zelenski Moskova güçlerinin Rusya'nın kontrolündeki Zaporijya Nükleer Santrali’ne bir 'terör saldırısı' başlatmayı düşündüklerini söyledi.

Ukrayna lideri sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

'İstihbarat servisleri, Rusya'nın Zaporizhia nükleer santralinde radyasyon yayan bir terör eylemi senaryosunu düşündüğüne dair bilgi aldı. Bunun için her şeyi hazırladılar.'

Zelenski'nin iddiasına Rusya'dan jet hızında yanıt geldi.

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Kremlin, Zelenski'nin Rus kuvvetlerinin bir radyasyon sızıntısı düzenleyebileceği yönündeki iddialarını, BM Nükleer Dairesi Başkanı Grossi'nin yakın zamanda tesise yaptığı ziyarete dikkat çekerek reddetti.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov gazetecilere verdiği demeçte şu ifadelere yer verdi;

'Bu başka bir yalan. Bölgede sadece IAEA ile temaslar vardı. IAEA'dan (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı) çok yüksek bir değerlendirme. Her şeyi gördüler, görmek istedikleri her şeyi.'

Öte yandan Moskova, Grossi'nin Rusya'nın nükleer daire başkanıyla görüşmek üzere Rusya'nın Kaliningrad bölgesine geleceğini duyurdu.

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