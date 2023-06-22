Ve fırtına başladı: 'Kırım'ın Kapısı' vuruldu, Ukrayna'dan Rus siperlerine baskın

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Geçtiğimiz sene 24 Şubat'ta başlayan Ukrayna Savaşı'nda gözler Kiev yönetiminin başlattığı karşı saldırıya çevrildi.

YAKIN MESAFE ÇATIŞMALARI BAŞLADI

Ukrayna yönetimi bu konuda resmi bir duyuru yapmasa da, uzun süredir beklenen saldırının fillen başladığı biliniyor. Ukrayna'nın Özel Harekat Kuvvetleri tarafından yayınlanan son görüntüler bölgede ölümcül yakın mesafe çatışmalarının başladığını ortaya koydu.



Sosyal medyada ve Batı medyasında büyük yankı uyandıran videoda Ukrayna birliklerinin Rus siperlerine baskınlar düzenlediği, çok sayıda düşman askerini etkisiz hale getirdiği görülüyor.

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Ukrayna Kuvvetleri yaptıkları resmi açıklamada düzenlenen baskında 10 Rus askerinin öldürüldüğünü duyururken, askeri analistler Ukrayna'nın askeri görevini 'kusursuz' olarak tanımladı ve 'her şeyin doğru yapıldığını' vurguladı.

West Point's Modern War Institute'den savaş araştırmaları başkanı John Spencer, Ukrayna birliklerinin yaptıklarının yeterlilik düzeyleri açısından benzersiz olduğunu vurgulayarak, "Hep doğru adımları atıyorlar, ki bu çok iyi eğitilmiş olsanız bile savaşta her zaman mümkün değildir" dedi.





Ukrainian SOF has approached from the rear to the enemy’s positions on Southern direction and destroyed 10 russian occupiers. pic.twitter.com/cp5nX5WChs — SPECIAL OPERATIONS FORCES OF UKRAINE (@SOF_UKR) June 19, 2023

MEVZİLER ÖZELLİKLE GİZLİ TUTULUYOR

Söz konusu videonun nerede çekildiği yer belli değil. Nefes kesen görüntülerde Ukraynalı askerlerin siperlere girmeden önce el bombası attığı daha sonra labirent şeklindeki yollarda ilerledikleri görülüyor

Insider'a konuşan Spencer, Ukrayna'nın mevzilerini özellikle gizli tuttuğunu, Rus askerlerinin de bu sayede hazırlıksız yakalandığını belirtti:

"El bombasının neden olduğu patlama Rus tarafındaki kaosu artırıyor. Ukraynalıların nerede olduğunu asla anlayamıyorlar ve eziliyorlar"

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BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NI AKILLARA GETİREN SİPER SAVAŞI

SİPER SAVAŞI Ukrayna için yeni bir taktik değil, 16 aydır devam eden çatışmanın acımasız bir parçası haline geldi. Batı medyasında çıkan haberlerde düzenlenen siper baskınları Birinci Dünya Savaşı'ndaki çatışmalara benzetiliyor.

Spencer bu tarz saldırıların aşırı riski olduğunu, ölüm ve yaşam arasındaki farkın sadece saniyelerle değiştiğini belirterek Ukrayna askerlerinin başarısının aldıkları eğitim ya da kullandıkları silahların bir sonucu olabileceğini öne sürdü.



Kaybettikleri toprakları ele geçirmek için karşı saldırı başlatan Ukrayna ilerleyişini devam ettirirken Batılı müttefikleri de yardım desteğini sürdürmeye devam ediyor. Son olarak ABD Ukrayna'ya 1.3 milyar dolarlık ek yardım sağlayacağını duyururken, İngiltere de Ukrayna ekonomisini desteklemek üzere 3 yıl için 3 milyar dolar değerinde kredi garantisi vereceğini açıkladı.

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UKRAYNA KİLİT KÖPRÜYÜ VURDU

Öte yandan bugün savaşta önemli bir gelişme daha yaşandı. İngiliz Guardian gazetesinde yer alan habere göre, Ukrayna anakara ile Kırım arasındaki kilit konumdaki Çongar Köprüsü'nü vurdu. Telegram'da yayınlanan bir dizi görüntü 'Kırım'ın kapısı' olarak bilinen köprüdeki hasarı ortaya koydu.



Fotoğraf: Telegram/Vladimir Saldo

Ukrayna Kırım'ı geri alma konusunda kararlı olduğunu sürekli vurgularken, Rus yetkililer de Kiev yönetiminin Kırım'ı hedef almak istediğini belirtmişti.

Ukrayna'nın bu hamlesinin bölgede dengeleri değiştirip değiştirmeyeceği önümüzdeki günlerde belli olacak.