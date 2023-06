Ve fırtına başladı: 'Kırım'ın Kapısı' vuruldu, Ukrayna'dan Rus siperlerine baskın

Geçtiğimiz sene 24 Şubat'ta başlayan Ukrayna Savaşı'nda gözler Kiev yönetiminin başlattığı karşı saldırıya çevrildi.

YAKIN MESAFE ÇATIŞMALARI BAŞLADI

Ukrayna yönetimi bu konuda resmi bir duyuru yapmasa da, uzun süredir beklenen saldırının fillen başladığı biliniyor. Ukrayna'nın Özel Harekat Kuvvetleri tarafından yayınlanan son görüntüler bölgede ölümcül yakın mesafe çatışmalarının başladığını ortaya koydu.



Sosyal medyada ve Batı medyasında büyük yankı uyandıran videoda Ukrayna birliklerinin Rus siperlerine baskınlar düzenlediği, çok sayıda düşman askerini etkisiz hale getirdiği görülüyor.

Ukrayna Kuvvetleri yaptıkları resmi açıklamada düzenlenen baskında 10 Rus askerinin öldürüldüğünü duyururken, askeri analistler Ukrayna'nın askeri görevini 'kusursuz' olarak tanımladı ve 'her şeyin doğru yapıldığını' vurguladı.

West Point's Modern War Institute'den savaş araştırmaları başkanı John Spencer, Ukrayna birliklerinin yaptıklarının yeterlilik düzeyleri açısından benzersiz olduğunu vurgulayarak, "Hep doğru adımları atıyorlar, ki bu çok iyi eğitilmiş olsanız bile savaşta her zaman mümkün değildir" dedi.





Ukrainian SOF has approached from the rear to the enemy’s positions on Southern direction and destroyed 10 russian occupiers. pic.twitter.com/cp5nX5WChs