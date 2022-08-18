Ukrayna savaşında son durum... Zelenski'den çok sert sözler: Affetmeyeceğiz, intikam alacağız

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emri ile 24 Şubat sabahı başlayan savaş can almaya devam ediyor.

Savaşın ilk gününden itibaren ülkenin başkenti Kiev'i ana hedef olarak belirleyen Rus ordusu haftalarca süren kuşatma ve biri dizi saldırı girişiminin ardından bölgeden çekilmiş ve yönünü ülkenin doğusuna çevirmişti.

Bu kapsamda Rusya bu bölgede bulunan pek çok kenti hedef almış ve 'Donbass'taki son kale' olarak da anılan Lysychansk'ın kontörlünü sağlamıştı.

Gözden Kaçmasın Savaşın ilk gününden beri cevabı aranıyordu... Zelenski sessizliğini bozdu Haberi görüntüle

Savaş Donetsk bölgesinde yoğunlaşırken, Rusya bir yandan da Ukrayna kentlerini füzeler ile hedef alıyor.

VALİ ACI BİLANÇOYU DUYURDU

Rusya'nın hedefi bu sefer ülkenin en büyük ikinci şehri Harkiv oldu.

Bölge Valisi Oleg Synehubov Telegram üzerinden yaptığı açıklamada 'Saltivka ilçesine yönelik bombardımanda ne yazık ki ölü sayısı 6'ya yükseldi' dedi.

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Vali saldırılar nedeniyle 16 kişinin de yaralandığını sözlerine ekledi.

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ZELENSKİ İNTİKAM YEMİNİ ETTİ

Al Jazeera'da yer alan habere göre, Ukrayna lideri Zelensli saldırıyı 'alçakça' olarak nitelendirdi.

Rus saldırısı için 'hiçbir gerekçesi olmayan ve saldırganın güçsüzlüğünü gösteren bir hamle' değerlendirmesinde bulunan Zelenski intikam sözü verdi.

Ukrayna lideri, Telegram üzerinden paylaştığı mesajında 'Affetmeyeceğiz, intikam alacağız' ifadesine yer verdi.

İKİ TARAF DA KAYIPLARI AÇIKLAMIYOR

Ukrayna askeri kayıpların OHAL sona erene kadar devlet sırrı olarak kalacağını duyurmuştu.

Rusya aylardır askeri kayıpları açıklamaya yanaşmıyor. Moskova konu ile ilgili ilk ve son resmi açıklamasını 2 Mart'ta yapmıştı.

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Söz konusu açıklamada Rusya'nın savaştaki asker kaybı 498 olarak açıklanmıştı. Bu veri o tarihten sonra hiç güncellenmedi.

300'DEN FAZLA SUBAY ÖLDÜRÜLDÜ

Rus hükümeti silahlı kuvvetlerinin uğradığı ölümlerin sayısı hakkında nadiren güncellemeler verirken, yerel yönetimler ve gazeteler tarafından yapılan duyurular 300'den fazla subayın çatışmalarda öldüğünü gösteriyor.