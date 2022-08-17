Ukrayna savaşında son durum: Ve Rusya 'nükleer silah şartını' açıkladı

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emri ile başlayan savaş son dönemde Ukrayna'nın doğu bölgelerinde yoğunlaşmış durumda.

Ukrayna güçlerinin bölgedeki direnişi sürerken Rusya'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 'kâbus senaryosu' olarak anılan nükleer silah kullanımı ile ilgili konuştu.

Rusya'nın hangi koşulda bu silahı kullanacağının sorulması üzerine Şoygu Moskova'nın tek kriterini açıkladı.

Rus bakan Moskova'nın nükleer silahlarını yalnızca meşru müdafaa için kullanacağını belirtti.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Ukrayna'da nükleer silahın kullanılması ihtimalini değerlendiren Şoygu şu ifadeleri kullandı;

'Askeri hedeflere ulaşılması için Ukrayna'da nükleer silahı kullanmaya gerek yok. Çünkü görev onlar kullanılmadan da kazanılabilir.'

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Şoygu'nun bu açıklamalara imza attığı 10. Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı'nda Rusya son teknoloji silahlarını sergiledi... (Fotoğraf: AFP)

NATO'YA 'NÜKLEER' GÖZDAĞI

Geçtiğimiz günlerde nükleer silahların yayılmasını önleme konferansında konuşan Rus diplomat Alexander Trofimov, Moskova'nın işgale karşı NATO ülkelerinin 'doğrudan saldırganlığına' yanıt olarak nükleer cephaneliğini kullanmaya karar verebileceğini söylemişti.

Trofimov, Moskova'nın nükleer silahları yalnızca kitle imha silahlarına veya Rus devletinin varlığını tehdit eden konvansiyonel silah saldırılarına yanıt olarak kullanacağını açıklamıştı.

Rus diplomat 'Bu iki varsayımsal senaryonun hiçbiri Ukrayna'daki durumla ilgili değil' demişti.

PUTİN'DEN NÜKLEER EMİR

Putin savaşın ilk haftalarında 'Rus Nükleer Caydırıcı Kuvvetleri'ne 'yüksek alarma' geçme emri vermişti.

Söz konusu adımın NATO'nun 'agresif açıklamaları' sonrasında verildiği açıklanmış ve Putin'in emri sonrası birliğin 'özel savaş görevi durumuna' geçtiği duyurulmuştu.