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Sadece birkaç gün önce Zelenski'den madalya almıştı... Ukrayna'nın 'en iyi pilotu' öldürüldü

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#Ukrayna Savaşı#Rusya#Dünya
Sadece birkaç gün önce Zelenskiden madalya almıştı... Ukraynanın en iyi pilotu öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2022 14:53

Ukrayna - Rusya savaşı son sürat devam ederken Rus saldırılarına karşı direnişin sembolü haline gelen Yüzbaşı Anton Lystopad öldürüldü. Sadece birkaç gün önce Zelenski'den madalya alan Lystopad, 2019 yılında Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin en iyi pilotu unvanının sahibi olmuştu.

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Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde.

Savaşın ilk gününden itibaren ana hedefi olarak Ukrayna'nın başkenti Kiev'i belirleyen Rusya tüm çabalarına rağmen kenti ele geçirememiş ve yönünü Donbass'a çevirmek zorunda kalmıştı.

Ukraynalı savaş pilotları ise haftalarca süren Kiev kuşatmasına rağmen kenti alamayan Rus ordusuna karşı direnişin sembol isimleri haline gelmişti.

Sadece birkaç gün önce Zelenskiden madalya almıştı... Ukraynanın en iyi pilotu öldürüldü

'Kiev'in koruyucusu' olarak anılan o pilotların en iyisi olarak lanse edilen Yüzbaşı Anton Lystopad savaşın son kurbanı oldu.

2019 yılında Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin en iyi pilotu unvanını alan Lystopad, çatışmada hayatını kaybettiği açıklandı.

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Ukraynalı pilot sadece birkaç gün önce Zelenski tarafından Cesaret Nişanı ile ödüllendirilmişti.

Sadece birkaç gün önce Zelenskiden madalya almıştı... Ukraynanın en iyi pilotu öldürüldü

Pilota madalyasını Ukrayna lideri Zelenski bizzat takmıştı.

İKİ TARAF DA KAYIPLARI AÇIKLAMIYOR

Ukrayna askeri kayıpların OHAL sona erene kadar devlet sırrı olarak kalacağını duyurmuştu.

Rusya aylardır askeri kayıpları açıklamaya yanaşmıyor. Moskova konu ile ilgili ilk ve son resmi açıklamasını 2 Mart'ta yapmıştı.

Sadece birkaç gün önce Zelenskiden madalya almıştı... Ukraynanın en iyi pilotu öldürüldü

Söz konusu açıklamada Rusya'nın savaştaki asker kaybı 498 olarak açıklanmıştı. Bu veri o tarihten sonra hiç güncellenmedi.

300'DEN FAZLA SUBAY ÖLDÜRÜLDÜ

Rus hükümeti silahlı kuvvetlerinin uğradığı ölümlerin sayısı hakkında nadiren güncellemeler verirken, yerel yönetimler ve gazeteler tarafından yapılan duyurular 300'den fazla subayın çatışmalarda öldüğünü gösteriyor.

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