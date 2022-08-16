Sadece birkaç gün önce Zelenski'den madalya almıştı... Ukrayna'nın 'en iyi pilotu' öldürüldü

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Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde.
Savaşın ilk gününden itibaren ana hedefi olarak Ukrayna'nın başkenti Kiev'i belirleyen Rusya tüm çabalarına rağmen kenti ele geçirememiş ve yönünü Donbass'a çevirmek zorunda kalmıştı.
Ukraynalı savaş pilotları ise haftalarca süren Kiev kuşatmasına rağmen kenti alamayan Rus ordusuna karşı direnişin sembol isimleri haline gelmişti.
2019 yılında Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin en iyi pilotu unvanını alan Lystopad, çatışmada hayatını kaybettiği açıklandı.
Ukraynalı pilot sadece birkaç gün önce Zelenski tarafından Cesaret Nişanı ile ödüllendirilmişti.
İKİ TARAF DA KAYIPLARI AÇIKLAMIYOR
Ukrayna askeri kayıpların OHAL sona erene kadar devlet sırrı olarak kalacağını duyurmuştu.
Rusya aylardır askeri kayıpları açıklamaya yanaşmıyor. Moskova konu ile ilgili ilk ve son resmi açıklamasını 2 Mart'ta yapmıştı.
300'DEN FAZLA SUBAY ÖLDÜRÜLDÜ
Rus hükümeti silahlı kuvvetlerinin uğradığı ölümlerin sayısı hakkında nadiren güncellemeler verirken, yerel yönetimler ve gazeteler tarafından yapılan duyurular 300'den fazla subayın çatışmalarda öldüğünü gösteriyor.