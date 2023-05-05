Son dakika: Ukrayna savaşında son durum.... Wagner liderinden flaş açıklama: Askerlerimi geri çekiyorum

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Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde...

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Geçtiğimiz yılın Şubat ayında verdiği emir ile başlayan kanlı savaş can almaya devam ediyor.

Rusya'nın Soledar'ı düşürmesi ile yeni bir aşamaya giren savaşın son adresi Bakhmut.

Rusya Ukrayna'nın doğudaki 'son kalesi' konumundaki Bakhmut'u ele geçirmek için tüm gücü ile saldırırken , Rus paralı asker grubu Wagner'den gelen açıklama Moskova'da adeta soğuk duş etkisi yarattı.

Wagner'in kurucusu Yevgeny Prigozhin askerlerini kentten çekeceğini açıkladı.

BBC'de yer alan son dakika haberine göre, Prigozhin Bakhmut kentindeki birliklerini Çarşamba gününe kadar geri çekme tehdidinde bulundu.

Aylardır savaşın merkez üssü konumunda olan Bakhmut adeta bir hayalet kente dönüşmüş durumda... (Fotoğraf: AP)

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BAKHMUT RUSYA İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Ukrayna’nın doğusundaki bu küçük sanayi şehri aylardır Rus birliklerinin hedefinde. Askeri analistler, Bahmut’un çok az stratejik değeri olduğunu söylüyor.

Bahmut bir garnizon kenti olmadığı gibi ulaşım merkezi ya da büyük bir nüfusun yaşadığı bir şehir de değil.

İşgal öncesinde yaklaşık 70 bin kişinin yaşadığı bir yerdi. En çok tuz ve alçıtaşı madenleri ile birlikte devasa şarap imalathanesi ile tanınırdı. Belirli bir coğrafi önemi de yok. Ama Batılı bir yetkilinin dediği üzere Bahmut, “1.200 kilometrelik bir hatta küçük bir taktiksel olay.”

Yine de Rusya şehri ele geçirmek için askeri kaynaklarını büyük ölçeklerde kullanıyor. Batılı yetkililer şu ana kadar Bahmut’ta 20-30 bin arasında Rus askeri hayatını kaybettiğini ya da yaralandığını tahmin ediyor.

Kremlin sembolik de olsa bir zafere ihtiyaç duyuyor. Rus güçlerinin Severodonetsk ve Lysychansk gibi şehirleri ele geçirdiği yazın üzerinden hayli uzun zaman geçti. O zamandan beri Rusların elde ettiği bölgesel kazanımlar kademeli ve yavaş gerçekleşti.

Bu yüzden Rusya’nın, ülkede Kremlin yanlısı propagandasını sürdürebilmesi için başarıya ihtiyacı var.